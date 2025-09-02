الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بريطانيا تدعو لمقاضاة المسؤولين عن الهجمات على صحفيي غزة

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، خلال مؤتمر صحفي عقده بلندن، اليوم الثلاثاء: أدين بشدة كل أشكال العنف ضد الصحفيين وأدعو إسرائيل إلى ضمان عمل الصحفيين بأمان.

بريطانيا تدعو لمقاضاة المسؤولين عن الهجمات على صحفيي بغزة

ودعا ديفيد لامي، إلى التحقيق في جميع الهجمات على الصحفيين بغزة ومقاضاة المسؤولين عنها، مضيفا: لا بد من إجراء تحقيق مستقل وكامل في الهجوم على مستشفى ناصر بقطاع غزة.

وتابع: الوضع في غزة مروع ونريد أن نرى صفقة بشكل عاجل لإنهاء معاناة الجميع وأولويتنا في غزة وقف إطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن وإدخال المساعدات.

واستطرد: وقف إطلاق النار بغزة يجب أن يكون دائما ويقود إلى خطة سلام وضمان الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين يتم بالدبلوماسية لا عن طريق سفك الدماء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بريطانيا غزة الصحفيين

مواد متعلقة

أردوغان: العالم لن ينسى قتل إسرائيل لأطفال غزة بوحشية

بلجيكا تفرض 12 عقوبة على إسرائيل وتعتزم الاعتراف بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة بالأمم المتحدة

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

الكهرباء تعتمد الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك، تعرف علي موعد التطبيق النهائي

مشهد صادم، لص يحطم زجاج سيارة ويسرق منها مبلغا كبيرا ونشطاء يحذرون منه (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

الأهلي يستقر علي تشكيل جهازه الفني المؤقت لحين التعاقد مع الأجنبي

قرار صادم من المسلماني يثير غضب قيادات ماسبيرو

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة القرآن الكريم بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

وُلِد الهُدى (الحلقة العاشرة)، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads