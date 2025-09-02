بريطانيا تدعو لمقاضاة المسؤولين عن الهجمات على صحفيي غزة

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، خلال مؤتمر صحفي عقده بلندن، اليوم الثلاثاء: أدين بشدة كل أشكال العنف ضد الصحفيين وأدعو إسرائيل إلى ضمان عمل الصحفيين بأمان.

بريطانيا تدعو لمقاضاة المسؤولين عن الهجمات على صحفيي بغزة

ودعا ديفيد لامي، إلى التحقيق في جميع الهجمات على الصحفيين بغزة ومقاضاة المسؤولين عنها، مضيفا: لا بد من إجراء تحقيق مستقل وكامل في الهجوم على مستشفى ناصر بقطاع غزة.

وتابع: الوضع في غزة مروع ونريد أن نرى صفقة بشكل عاجل لإنهاء معاناة الجميع وأولويتنا في غزة وقف إطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن وإدخال المساعدات.

واستطرد: وقف إطلاق النار بغزة يجب أن يكون دائما ويقود إلى خطة سلام وضمان الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين يتم بالدبلوماسية لا عن طريق سفك الدماء

