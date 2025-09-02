روون يتخلى عن وسامته من أجل دور استثنائي في مسلسل "The Murky Stream"

أشاد فريق إنتاج مسلسل "The Murky Stream" بالتحوّل الجذري الذي الممثل الكوري الجنوبي روون من أجل تجسيد شخصية "جانغ سي يول"، كاشفين عن تفاصيل جديدة حول دوره في هذه الدراما المنتظرة.

وتدور أحداث المسلسل في عصر جوسون، حيث يتحوّل نهر كيونغ الصافي إلى جدول عكر، في استعارة رمزية للفساد الذي يسيطر على المجتمع، ويروي العمل حكاياتٍ متقاطعة لثلاث شخصيات رئيسية: سي يول (روون)، المحتال الذي يخبئ سرًا من ماضيه، وتشوي أون (شين يي أون)، الابنة الصغرى لأكبر تجار جوسون، وجيونغ تشيون (بارك سيو هام)، الحالم بمنصب مسؤول شريف.

ويُجسّد روون شخصية جانغ سي يول، وهو عامل يائس يكافح في حوض بناء السفن "مابو"، قبل أن يتحوّل إلى مجرم. يُخفي سي يول اسمه الحقيقي بسبب سرٍ يطارده، لكنّ مو دوك (بارك جي هوان) يكتشف حقيقته ويدفعه إلى عالم الجريمة. على الرغم من كرهه الشديد لهذا المصير، يقرر سي يول تقبّله ليُعيد النظام إلى حوض السفن الذي أفسده الأقوياء.

ويصف روون شخصيته قائلًا: "سي يول شابٌ تائه ومستعدٌ دائمًا للمغادرة، لكنه يجد طريقه في النهاية بعد مروره بالعديد من الأحداث." وكشف عن سبب انجذابه للمشروع: "عندما قرأتُ النص لأول مرة، شعرتُ بطاقةٍ قويةٍ دفعتني للقيام بهذا الدور." وأضاف الممثل أن الشخصية أصبحت عزيزةً عليه: "سي يول شخصيةٌ ذات معنىً كبيرٍ بالنسبة لي، وهو بمثابة صديق. افتقدته بشدة بعد انتهاء التصوير."

وكشف المخرج تشو تشانغ مين عن طلبٍ استثنائي قدّمه لروون: "أخبرته أنني سأسلبه أهمّ سلاحٍ لديه - وسامته - لكنه وافق طواعيةً وقام بتغيير وجهه وجسده بالكامل." وأثنى المخرج على روون، مؤكدًا أنه بذل قصارى جهده في كل مشهد، وأظهر تفانيًا كبيرًا في العمل.

من جانبه، أشاد مدير فنون القتال بارك يونغ سيك بقدرة روون على التحوّل الفوري في مشاهد القتال، ووصفه بـ"النمر بعيني غزال". وأوضح: "في البداية، كانت نظراته رقيقة كعيني غزال، لكن من المذهل كيف تغيرت بسرعة عندما انفجر في القتال." وأضاف أن روون لم يتردد أبدًا في أداء مشاهد الأكشن العنيفة.

يُذكر أن مسلسل "The Murky Stream" سيعرض حلقاته الثلاث الأولى في ٢٦ سبتمبر، ثم تُبث حلقتان جديدتان أسبوعيًا، ليصبح إجمالي عدد الحلقات تسعًا.

