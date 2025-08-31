فرقة "المختار" للإنشاد الديني تحيي حفلًا بقبة الغوري

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري في شارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، حفلًا مميزًا لفرقة "المختار" للإنشاد الديني، وذلك مساء غدًا الأثنين الموافق 1 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

فرقة المختار للإنشاد الديني

تأسست فرقة "المختار" في عام 2017 على يد مجموعة من طلاب الأزهر الموهوبين في فن الإنشاد الديني، وتعمل تحت رعاية الاتحاد الإندونيسي للقرّاء.

واكتسبت الفرقة شهرة واسعة واستجابت للعديد من الدعوات لإحياء حفلات داخل القاهرة وخارجها، شملت محافظات في صعيد مصر مثل بني سويف، الأقصر، وأسوان.

كما شاركت فرقة "المختار" مؤخرًا في فعاليات المهرجان الصوفي الدولي بالجزائر، وذلك في شهر مارس الماضي.

