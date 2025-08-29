متحف نجيب محفوظ يستضيف الروائية ريم بسيوني

يستضيف متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بتكية محمد بك أبو الدهب، التابع لـقطاع صندوق التنمية الثقافية، الروائية والدكتورة ريم بسيوني في حوار مفتوح يتناول مسيرتها الأدبية.

وينطلق الحوار في تمام الساعة السابعة مساءً، ويديره الكاتب الصحفي طارق الطاهر.

ويركز اللقاء على التجربة الإبداعية للكاتبة بمناسبة مرور 20 عامًا على صدور روايتها الأولى "رائحة البحر". كما سيتطرق الحوار إلى تأثير الكتب والكتاب الذين شكلوا وعيها الثقافي، وفي مقدمتهم الأديب العالمي نجيب محفوظ.

الروائية ريم بسيونى

تُعدّ ريم بسيوني واحدة من أبرز المتخصصين في علم اللغويات على المستوى العالمي. وُلدت في الإسكندرية، وحصلت على ليسانس الآداب في اللغة الإنجليزية من جامعة الإسكندرية، ثم نالت الماجستير والدكتوراه من جامعة أكسفورد ببريطانيا. عملت بالتدريس في جامعات أمريكية وبريطانية لأكثر من 15 عامًا.

على الصعيد الأدبي، حصلت بسيوني على العديد من الجوائز المرموقة، منها: جائزة نجيب محفوظ من المجلس الأعلى للثقافة، وجائزة ساويرس، وجائزة الشيخ زايد للكتاب.

صدر للكاتبة عدد كبير من الأعمال الروائية التي لاقت صدى واسعًا، منها: "رائحة البحر"، "الحب على الطريقة العربية"، "بائع الفستق"، "الدكتورة هناء"، "أشياء رائعة"، "مرشد سياحي"، و"أولاد الناس.. ثلاثية المماليك".

بالإضافة إلى ذلك، لديها مؤلفات أكاديمية في مجال اللغويات والتصوف، أبرزها كتاب "الحب والسعادة.. رحلة في الفكر الصوفي وأسرار اللغة".

