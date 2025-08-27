الخميس 28 أغسطس 2025
"المنفلوطي" يحيي ليلة إنشاد ديني بقصر الأمير طاز

المنشد محمد المنفلوطي،
يشهد مركز إبداع قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء غدٍ الخميس، ليلة روحية مميزة يحييها المنشد الديني محمد المنفلوطي.

 يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساء الغد.

ويأتي هذا الحفل في إطار رؤية فنية تهدف إلى ترسيخ الهوية الثقافية والدينية، وتأكيد مكانة الإنشاد الديني كفن أصيل يحمل في طياته قيمة روحية وفنية عميقة. ويُعد هذا الفن جزءًا لا يتجزأ من الوجدان المصري والعربي، حيث أثرى أجيالًا وشكّل وجدان الملايين.

مسيرة محمد المنفلوطي

بدأ المنفلوطي رحلته في عالم الإنشاد منذ سن مبكرة، متأثرًا بكبار المنشدين الذين كان يستمع إليهم عبر إذاعة القرآن الكريم. وصقل موهبته بالدراسة في معهد القراءات بالأزهر الشريف، كما تلقى دروسًا في حسن الإلقاء على يد الشيخ الراحل محمد الهلباوي.

