الأحد 31 أغسطس 2025
متحف نجيب محفوظ يحيي ذكرى رحيله الـ 19 بثلاث فعاليات (صور)

أحيا متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء أمس السبت، الذكرى التاسعة عشرة لرحيل الأديب العالمي نجيب محفوظ، والتي توافق يوم وفاته في 30 أغسطس 2006. وشهدت الفعاليات التي أقيمت في تكية محمد أبو الدهب، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، إقبالًا كبيرًا من محبي الأديب الحائز على جائزة نوبل في الأدب.

واشتمل الاحتفال على ثلاث فعاليات متزامنة، جاءت الأولى منها تحت عنوان: "من محاولة الاغتيال إلى الرحيل.. نماذج من الصحافة المصرية"، وهو معرض وثائقي من إعداد الكاتب الصحفي طارق الطاهر. يروي المعرض قصة حياة الأديب الراحل من خلال استعراض مجموعة من أهم الصحف والمجلات المصرية مثل: "أخبار الأدب"، "الأخبار"، "الأهرام"، "الجمهورية"، "المصور"، "آخر ساعة"، و"نصف الدنيا".

وركز المعرض بشكل خاص على الفترة الممتدة من أكتوبر 1994، تاريخ محاولة اغتياله، إلى يوم وفاته في 30 أغسطس 2006. كما تتبع المعرض الظهور العلني الأخير لمحفوظ في أغسطس 1994، قبل شهر ونصف من محاولة الاغتيال، عندما كان ضيفًا في حفل توزيع جوائز "أخبار الأدب" بمؤسسة "أخبار اليوم".

وسلط المعرض الضوء على المقالات الصحفية التي أدانت محاولة الاغتيال، بالإضافة إلى وثائق من محضر تحقيق النيابة العامة، والتي تضمنت أسئلة حول روايته الشهيرة "أولاد حارتنا" وإجاباته عليها. كما رصد المعرض مجموعة من الأحداث التي مرت بها الصحافة المصرية خلال هذه الفترة، وصولًا إلى خبر وفاته الذي تصدر الصفحات الأولى في 31 أغسطس 2006.

أما الفعالية الثانية، فكانت ندوة تفاعلية بعنوان "لم يرحل.. قراء محفوظ يتحدثون"، بالتعاون بين المتحف ومبادرة "سيرة القاهرة". أتاحت الندوة الفرصة لقراء نجيب محفوظ للتحدث عن علاقته بكتاباته وقيمه، حيث وجه الباحث عبد العظيم فهمي، مؤسس "سيرة القاهرة"، دعوة عامة للمشاركة، ولاقت الدعوة استجابة واسعة من حوالي 25 من المهتمين بقراءات محفوظ.

واختتمت الفعاليات بالدعوة إلى التجول في قاعات المتحف الثلاثة، واستكشاف ما يحتويه من كنوز نادرة، بما في ذلك الأوسمة والشهادات والمقتنيات الشخصية، بالإضافة إلى مكتبته الخاصة.

