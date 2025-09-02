الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر يخوض تدريبه الثاني في استاد السلام

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن المنتخب سيخوض تدريبه في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بـ استاد السلام، في إطار الاستعداد لمباراة إثيوبيا المقرر لها العاشرة مساء ٥ سبتمبر من الشهر الجاري، باستاد القاهرة في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مباراته الثانية يوم ٩ سبتمبر أمام منتخب بوركينا فاسو على استاد ٤ أغسطس ببوركينا فاسو.

منتخب مصر يتصدر مجموعته

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولي في تصفيات كأس العالم 2025 والتي تضم مصر وبوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو.
 

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالي:

1- منتخب مصر - 16 نقطة (6 مباريات).
2- بوركينا فاسو - 11 نقطة ( 6 مباريات).
3- سيراليون - 8 نقاط (6 مباريات).
4- إثيوبيا - 6 نقاط ( 6 مباريات).
5- غينيا بيساو - 6 نقاط ( 6 مباريات).
6- جيبوتي - نقطة واحدة ( 6 مباريات).

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب اثيوبيا منتخب بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم 2026

مواد متعلقة

صلاح ومرموش ينتظمان في تدريبات منتخب مصر اليوم

منتخب مصر يخوض مرانه الأول استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو (صور)

منتخب مصر المحلي المشارك في كأس العرب يبدأ استعداداته لتونس

شاهد، لحظة وصول لاعبي منتخب مصر لمقر معسكر الفريق

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

الكهرباء تعتمد الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك، تعرف علي موعد التطبيق النهائي

مشهد صادم، لص يحطم زجاج سيارة ويسرق منها مبلغا كبيرا ونشطاء يحذرون منه (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

الأهلي يستقر علي تشكيل جهازه الفني المؤقت لحين التعاقد مع الأجنبي

قرار صادم من المسلماني يثير غضب قيادات ماسبيرو

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة القرآن الكريم بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

وُلِد الهُدى (الحلقة العاشرة)، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads