حلمي النمنم: بريطانيا والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة (فيديو)

أكد حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، أن جماعة الإخوانالإرهابية، رفعت شعار "فرق تسد"، وهذا الشعار استخدمته الجماعة في عدد من الدول وهى الهند وباكستان وإيران.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الساعة 6"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية "الحياة"، أن الجماعة سعت لنشر الفتنة الطائفية فى مصر، موضحا: "مرقص سميكة باشا مؤسس المتحف القبطي، احتفظ بالمتحف لعدد كبير من الوقائع عن تدخلات بريطانيا لإفساد العلاقة بين المسيحيين والمسلمين".



وأوضح: " قبل نهاية الحرب العالمية الأولى أدركت بريطانيا بأن شمسها إلى غروب، ولذلك أصدرت وعد بلفور لإقامة الدولة اليهودية، وفى سنة 1919 فوجئت بريطانيا بثورة 19 والتى رفعت شعار الاستقلال التام أو الموت الذئام فأعطوا لمصر الاستقلال المشروط، وكانت بريطانيا فى ذلك الوقت تسعى لإضعاف الحركة الوطنية فى مصر، التى تطالب بخروج الإنجليز، وتهيئة مصر لتكون جزءا من المشروع الصهيوني".

وكشف أن جماعة الإخوان تم تأسيسها ضد الحركة الوطنية وضد المشروع الوطني المصري، متسائلا: " لماذا لندن هى مركز جماعة الإخوان، لأن استثمارات الإخوان فى لندن بالمليارات وفى بنوكها، ولندن لن تتخلى عن الجماعة الإرهابية نهائيا".



وأوضح: "بريطانيا والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة"، مؤكدا: "إسرائيل تعيش حالة الإنكار بأنه مفيش حاجة اسمها فلسطين، ومفيش حاجة اسمها الشعب المصري".

