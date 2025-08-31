الأحد 31 أغسطس 2025
الأوضاع تزداد لهيبا وهناك أنظمة تنهار، توفيق عكاشة يثير المخاوف ويكشف تطورات المنطقة

الإعلامي توفيق عكاشة
تغيير خريطة الشرق الأوسط، أثارت رسالة للإعلامي توفيق عكاشة جدلًا ومخاوف واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تأكيداته على أن الأوضاع في المنطقة ستزداد لهيبًا، وسوف تنهار أنظمة، وأن جماعة الإخوان المسلمين لن يكون لهم أي مكان.

الأوضاع تزداد لهيبًا وتنهار أنظمة

وجاءت رسالة توفيق عكاشة بعدما كشف عن أحداث قوية ستقع في منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، وستؤدي لتغيير الخريطة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط كلها، ما سيؤدي إلي تغيير مساحات الدول.
وقال توفيق عكاشة، في تغريدة عبر منصة "أكس"، في رسالته بشأن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط: "الأوضاع كما هى وكما ذكرتها فى التغريدة الأخيرة لي بل سوف تزداد لهيبا وسوف تنهار أنظمة، ولا مكان لجماعة الإخوان في أي مكان كان، والمستقبل يعلمه الله".

أثارت رسالة توفيق عكاشة مخاوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عما يمكن أن يحدث في المنطقة ومدى تأثيره على مصر، فيما تساءل آخرون عن موعد الانهيار الذي أشار إليه عكاشة.
وعبر آخرون عن مخاوفهم، قائلين: "هذا هو المخطط المرسوم لكن هناك عوارض تحدث عندما تكون المنطقة تحت الضغط وستؤدي للانفجار".
بينما قال آخرون: "الغيب له رؤية مرسومة عند أصحاب النفوذ والسلطة حتى في أسوأ الأمور لكن النوايا لا يعلمها سوى أصحابها، وهي كلها تسير بالغدر حسب المصالح والطوارئ".

أحداث جسيمة ستحدث في منطقة الشرق الأوسط

وكان توفيق عكاشة قد كشف، في رسالة سابقة، عن أحداث جسيمة ستقع في منطقة الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، واصفًا هذه الأحداث بأنها ستكون قوية وستؤدي لتغيير الخريطة الإقليمية للمنطقة، التي ستوسع مساحات دول وتقل فيها مساحات دول أخرى.

الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط تزداد لهيبًا، فيتو
وكشف توفيق عكاشة عن مستقبل مصر في ظل هذه الأحداث والمتغيرات الكبرى، مؤكدًا أن المستقبل سيكون لمصر الكبرى، وأن ذلك يتوقف على مجهود شعب مصر في تحقيق مصلحة البلد.
وقال توفيق عكاشة، في تغريدة عبر "أكس"، عن المتغيرات التي ستحدث في منطقة الشرق الأوسط: "المنطقة على أبواب أحداث شديدة القوة، وتغيير الخريطة الإقليمية، واتساع مساحات دول وانخفاض مساحات دول أخرى".
أما عن مستقبل مصر في ظل التغيرات الكبرى التي ستشهدها المنطقة، فأوضح توفيق عكاشة قائلًا: "المستقبل قادم لمصر الكبرى، ولكنه متوقف على شعبها ومجهوده فى تحقيق ذلك بالفهم، ومصلحة مصر كلها وليست المصالح الفردية".
يذكر أن توفيق عكاشة حذر من الأيام القادمة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المنطقة ستشهد تغيرات في شكلها وجوهرها بالكامل، وسيكون التغيير من إيران وحتى الجزائر، وسيتم تنفيذ سريع لما وصفه بـ"خريطة جديدة" للمنطقة.

تغيرات سريعة في خريطة الشرق الأوسط

وتوقع توفيق عكاشة أن التغيير السريع في خريطة المنطقة الجديدة سينطلق بشراسة، مؤكدًا أن التغيير المتوقع سيحدث في شهر سبتمبر 2025، ومحذرًا مما سيحدث.

تعيير الخريطة في منطقة الشرق الأوسط، فيتو
وكتب توفيق عكاشة، في تغريدة سابقة عبر منصة "إكس"، محذرًا من الفترة المقبلة، فقال: "سوف تشهد المنطقة خلال الفترة القادمة تغيرات وتغير فى شكل وجوهر المنطقة من إيران وحتى الجزائر، وتنفيذ سريع جدًا للخريطة الجديدة تنطلق بشراسة مع شهر سبتمبر القادم، والله أعلى وأعلم".

كما كشف توفيق عكاشة عن موعد الانتهاء من تنفيذ الخريطة السياسية العالمية الجديدة، مؤكدًا أن الخريطة تم الانتهاء منها ويجرى تنفيذها حاليًا، وذلك بعد سقوط العدد المتبقي من الأنظمة التي تتبع الاتحاد السوفيتي السابق.
 

المنطقة على أبواب أحداث جسيمة، توفيق عكاشة يكشف عن تغيرات كبرى بالشرق الأوسط ومصر

حزين على البلد، توفيق عكاشة يكشف سر إفقار مصر وشعبها

