المسلماني والإخوان

لو فتشنا فيمن حاولوا اللحاق بركب الإخوان أيام أن سطوا على الحكم لن يكون مفاجئًا أن نضع قائمة طويلة عريضة ممن قفزوا سريعًا إلى قطار الإخوان، ثم ما لبثوا أن أصبحوا من ثوار 30 يونيه، بل إنهم وضعوا أنفسهم في مقدمة الصفوف المناهضة كذبًا للجماعة.

وعملية التفتيش ليست صعبة، فالفضاء الإلكتروني أصبح ذاكرة بالصوت والصورة يحتفظ بالكثير مما نساه العامة، بل ونسيه صناع القرار وتورطوا في وضع هؤلاء في مقدمة الصفوف، بل إنهم أكثر من جنوا ثمار ثورة كانوا في الأصل ضدها ومع خصومها.

أعرف واحدًا ممن يخوضون معركة ضد أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، فعل الأفاعيل من أجل وساطة مع الدكتور مع البلتاجي، إلى درجة أنه عرف من تنويه إحدى القنوات الفضائية أنهم سيستضيفون البلتاجي فماذا فعل هذا اللحاق بقطار 30 يونيه؟

ذهب إلى القناة في مدينة الإنتاج الإعلامي وانتظر لثلاث ساعات متواصلة حتى مجيء البلتاجي، وما إن رآه حتى بادره “أقسم بالله إني أحبك في الله” -لاحظ العبارة- وقبل أن يكمل وصلة النفاق رد البلتاجي قائلًا: “أنت رجل منافق وكذاب ومثلي لا يصدقك”.

ظل الثائر المصطنع يتودد ويتوسل على مرأى ومسمع من عمال الاستديو، ولم يتسرب إليه اليأس وظل في صورة الذليل الخاضع حتى تراجع البلتاجي خجلًا من انحناء المنافق، وتدخل البعض حرجًا للتوسط للرجل الذي رضي لنفسه الذلة من أجل رضا الجماعة.. أعلن البتاجي أنه سامحه وقبل اعتذاره!

ولأننا كنا منذ اللحظة الأولى لسطو الإخوان على الشارع أصحاب موقف فقد سجلنا العديد من المواقف، ولو أخرجنا ما لدينا من ملفات فإن عددًا كبيرًا من نجوم اليوم سيتوارون خجلًا ويختفون إلى الأبد، إن كان لا يزال لدى بعضهم دماء حية أو مساحة من إنسانية.

المثير أن الذين خاضوا المعركة ضد سطو الجماعة نُكل بعدد كبير منهم، واختفى آخرون تحت ركام التهميش والإقصاء المتعمد، ولا يزال الذين كانوا في طليعة مباركة ودعم الجماعة يطفون على السطح ويتنقلون بين مواقع الصدارة باعتبارهم صناديد المقاومة في زمن الإخوان.

أنا شخصيًّا ضد تفتيش الماضي وضد الحملات الممنهجة التي يقودها صبية تصفية لحسابات بعينها، وضد الكيل بمكيالين، وعلى الذين يخوضون في سيرة خلق الله أن يراجعوا أنفسهم، فالدفاتر القديمة لم تبلَ بعد ولا يزال نبضها محفوظًا بين ثنايا الورق، وملامحها محفورة في ذاكرة الشبكة العنكبوتية.

