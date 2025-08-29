ذكرى رحيل سيد قطب، مؤسس المسار الدموي للفكر الجهادي

تحل اليوم الذكرى الـ59 لإعدام سيد قطب، أحد أبرز منظري جماعة الإخوان وأكثرهم إثارة للجدل.

كواليس إعدام سيد قطب

في صباح 29 أغسطس 1966، شهد سجن الاستئناف مشهدًا طوى صفحة رجل مثقف بدأ حياته بين دواوين الشعر والنقد الأدبي، وانتهى على حبل المشنقة بتهمة قيادة تنظيم سرّي يستهدف قلب نظام الحكم.

ولم تكن لحظة إعدامه مجرد نهاية لمسيرة فرد، بل بداية لتاريخ جديد من الأفكار التي غذّت التطرف العنيف لعقود طويلة لاحقة.

تحولات سيد قطب، من الأدب إلى التكفير

في الأربعينيات، كان سيد قطب اسمًا لامعًا في الساحة الأدبية المصرية، يكتب عن الشعر والنقد ويهاجم "سطحية" بعض الأعمال بجرأة.

سافر في بعثة تعليمية إلى الولايات المتحدة (1948 – 1950)، وتركت التجربة أثرًا عميقًا فيه وكتب في إحدى رسائله أن "المجتمع الأمريكي مجتمع مادي جاف لا يعرف الروح"؛ ومن هنا بدأت تتبلور رؤية عدائية للغرب، لم تلبث أن قادته إلى حضن الإخوان بعد عودته، ليجد في خطابهم السياسي والديني متنفسًا لأفكاره.

ولادة الفكر القطبي

اعتقل سيد قطب في 1954، عقب حادث المنشية الذي دبره لاغتيال الرئيس جمال عبد الناصر، وكان نقطة تحول مصيرية.

قضى قطب سنوات طويلة خلف القضبان، وهناك كتب أخطر كتبه "معالم في الطريق"، الذي صاغ فيه نظرية "الجاهلية المعاصرة" و"الحاكمية" واعتبر فيها أن المجتمعات الإسلامية نفسها ارتدت عن الإسلام لأنها تحكم بغير ما أنزل الله، وهي فكرة خطيرة أعادت تعريف مفهوم "العدو" لتشمل الحكومات والشعوب على السواء.

ويرى المؤرخ الأمريكي جون كالفرت أن قطب لم يبتكر العنف، لكنه قدّم له الشرعية الفكرية، فيما وصفه المفكر المصري الراحل فؤاد زكريا بأنه المسؤول الأول عن إدخال التكفير إلى صميم خطاب الإخوان.

المحاكمة والنهاية

عام 1965 اتُهم قطب بقيادة تنظيم سرّي داخل الجماعة يسعى لقلب نظام الحكم، وأحيل مع رفاقه إلى المحاكمة وفي فجر 29 أغسطس 1966 نُفذ فيه حكم الإعدام.

لكن إعدام سيد قطب لم ينهِ فكره، بل جعله أيقونة للجماعات الجهادية وكتاباته وخصوصًا معالم في الطريق أصبحت مرجعًا أساسيًا في معسكرات القاعدة وداعش، لذا اعتبر الأب الروحي للتطرف المعاصر وهو ما وثقته صحيفة الجارديان البريطانية في تقريرها عام 2003 وأكدت أنه من الصعب أن تجد متطرفًا في الشرق الأوسط لم يقرأ سيد قطب أو يتأثر بخطابه.

ومع ذلك يستمر الإخوان في تقديمه باعتباره "شهيدًا" بينما يرى باحثون عرب أن تأثيره كان كارثيًا على الفكر الإسلامي الحديث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.