الخميس 31 يوليو 2025
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خارج الحدود

لأول مرة منذ سقوط بشار الأسد، بوتين يستقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في الكرملين

زيارة وزير الخارجية
زيارة وزير الخارجية السوري إلى روسيا، فيتو

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والوفد المرافق له اليوم الخميس، في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.

بوتين يستقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

 وحسب ما نقلت وكالة "سانا"، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل أسعد الشيباني والوفد المرافق له في الكرملين.

لافروف والشيباني، فيتو
لافروف والشيباني، فيتو

وجاء استقبال بوتين للوزير الشيباني، بعدما استقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لنظيره الشيباني، لأول مرة منذ إسقاط نظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد.

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وأعرب لافروف خلال الاجتماع بين نظيره الروسي، عن تطلعات روسيا لاستقبال الرئيس السوري، أحمد الشرع، في موسكو، لحضور قمة بين روسيا والدول العربية في أكتوبر.

 

وتابع، أن روسيا تسعى لتقوية العلاقات والروابط مع سوريا، معلنا الاتفاق على إجراء مراجعة شاملة لجميع الاتفاقيات بين البلدين.

 

واتفق لافروف والشيباني، على إنشاء مستشفى ميداني في السويداء، ومساعدة سوريا لتجاوز التحديات الراهنة.

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