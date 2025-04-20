شقيق أحمد الشرع يضعه فى ورطة بمقطع فيديو، وبيان من الرئاسة السورية لتهدئة الرأي العام

أصدرت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، بيانا حول الظهور الأخير لـ جمال الشرع، شقيق الرئيس السوري أحمد الشرع، فى ضيافة شخص محسوب على نظام بشار الأسد، ومتورط فى ارتكاب جرائم إبان تواجد عناصر إيرانية فى البلاد، الأمر الذي تحول إلى قضية رأي عام حملت اسم مضافة المرسومي.

ظهور أحمد الشرع شقيق الرئيس السوري فى مضافة المرسومي

وقالت الرئاسة السورية، ردًا على الجدل الذي أُثير مؤخرًا حول حضور جمال الشرع شقيق الرئيس السوري، لإحدى الفعاليات الرسمية التي جرت في مضافة المرسومي، وما تم تداوله عن وجود شخصيات حكومية فيها.

وجاء في بيان الرئاسة السورية، أن جمال الشرع لا يشغل أي صفة وظيفية في مؤسسات الدولة، ولا يتمتع بأي امتيازات رسمية، وهو ما يتنافى مع ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مشاركته في الفعالية بصفة حكومية أو تمثيلية.

وأكد بيان الرئاسة السورية، أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون، ولا يتم منح أي شخص وضعًا خاصًا خارج إطار المؤسسات الرسمية واختصاصاتها، ما يعكس التزام الدولة بمبدأ المساواة وعدم المحاباة.

بيان الرئاسة السورية لتوضيح دور جمال الشرع شقيق الرئيس

فيما أوضحت الرئاسة السورية، أن دعوة جمال الشرع شقيق الرئيس أحمد الشرع، لحضور الفعالية جاءت من الجهة المستضيفة بصفته الشخصية، من دون أي صفة رسمية أو تمثيلية.

وصدر بيان الرئاسة السورية عقب موجة من الانتقادات والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور ومقاطع تُظهر جمال الشرع في فعالية ذات طابع رسمي، ما أثار تساؤلات حول موقعه ودوره.

مقطع فيديو لـ جمال الشرع مع شيخ عشيرة المراسمة فرحان المرسومي

وانتشر مساء الأربعاء الماضى، مقطع فيديو يرصد الظهور العلني الأول لـ جمال الشرع، الشقيق الثالث للرئيس السوري أحمد الشرع، في مضافة شيخ عشيرة المراسمة فرحان المرسومي، وهو أحد أبرز الشخصيات العشائرية المعروفة بولائها التاريخي للنظام السوري السابق إبان عهد بشار الأسد، وبقربه من إيران ومليشياتها الناشطة في سوريا.

جمال الشرع شقيق الرئيس السوري، فيتو

وظهر جمال الشرع جالسًا إلى جانب الشيخ فرحان المرسومي، الذي ألبسه عباءة عشائرية في تقليد يُفسر على أنه نوع من القبول والاحتضان العشائري، عقب ذلك، أقيمت وليمة إفطار فاخرة شارك فيها أيضًا وزير الثقافة السوري محمد صالح، مما أضفى على الحدث طابعًا رسميًا وسياسيًا.

والشيخ فرحان المرسومي يعد من أبرز رموز العشائر الذين دعموا نظام بشار الأسد علنًا خلال الثورة، وله علاقات وثيقة مع طهران والميليشيات الإيرانية في المنطقة الشرقية من سوريا، وقد شكل ظهوره مجددًا إلى جانب رموز من النظام الجديد صدمة للعديد من السوريين.

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