اشتباكات على الحدود اللبنانية السورية وحزب الله يستهدف قرية في حمص

ذكرت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، أن عددا من المدنيين أصيبوا جراء قصف نفذه حزب الله اللبناني استهدف بلدة "المصرية" الواقعة في ريف القصير بمحافظة حمص، قرب الحدود السورية اللبنانية.

اشتباكات على الحدود اللبنانية السورية



ومن جانبها أفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن القصف تسبب بإصابات في صفوف المدنيين، دون أن توضح عددهم أو مدى خطورة الإصابات.

ومن جانبه قال مصدر بوزارة الدفاع السورية: "أطلق حزب الله اللبناني عدة قذائف مدفعية من أراضي دولة لبنان، تجاه نقاط الجيش العربي السوري في منطقة القصير غرب حمص".

وأضاف: "قامت قواتنا وعلى الفور باستهداف مصادر النيران، بعد رصد المواقع التي خرجت منها القذائف الصاروخية والتي بلغ عددها 5 قذائف".



وفي مارس الماضي، شهدت الحدود السورية اللبنانية اندلاع مواجهات بين الجيش السوري وعناصر من حزب الله، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.