الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اشتباكات على الحدود اللبنانية السورية وحزب الله يستهدف قرية في حمص

اشتباكات على الحدود
اشتباكات على الحدود اللبنانية السورية، فيتو

ذكرت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، أن عددا من المدنيين أصيبوا جراء قصف نفذه حزب الله اللبناني استهدف بلدة "المصرية" الواقعة في ريف القصير بمحافظة حمص، قرب الحدود السورية اللبنانية.

اشتباكات على الحدود اللبنانية السورية 


ومن جانبها أفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن القصف تسبب بإصابات في صفوف المدنيين، دون أن توضح عددهم أو مدى خطورة الإصابات.

ومن جانبه قال مصدر بوزارة الدفاع السورية: "أطلق حزب الله اللبناني عدة قذائف مدفعية من أراضي دولة لبنان، تجاه نقاط الجيش العربي السوري في منطقة القصير غرب حمص".

وأضاف: "قامت قواتنا وعلى الفور باستهداف مصادر النيران، بعد رصد المواقع التي خرجت منها القذائف الصاروخية والتي بلغ عددها 5 قذائف".


وفي مارس الماضي، شهدت الحدود السورية اللبنانية اندلاع مواجهات بين الجيش السوري وعناصر من حزب الله، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حزب الله سوريا لبنان الحدود اللبنانية السورية

مواد متعلقة

مئات الشاحنات والآليات العسكرية الأمريكية تغادر قواعدها في سوريا تجاه العراق (فيديو)

رئيس وزراء قطر: نسعى لوقف إطلاق النار بغزة ورفع العقوبات عن سوريا

لبنان يستدعي سفير إيران بسبب سلاح حزب الله
ads

الأكثر قراءة

هخلي أبويا يسجنك، الداخلية تكشف حقيقة "ابن اللواء" المتهم بتهديد سائق (فيديو)

أحمد الشرع يبلغ ترامب رغبته في الانضمام إلى اتفاقات أبراهام لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

ماذا يحدث حال انتهاء لقاء الإياب في نصف نهائي دوري الأبطال بالتعادل السلبي؟

التوقيت الصيفي 2025، طريقة تعديل الساعة على هواتف آيفون وأجهزة آيباد

الدوري الإسباني، ريال بيتيس يتعادل مع بلد الوليد 1-1 في الشوط الأول

أول رد من حماس على تصريحات محمود عباس

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة فى القاهرة والمحافظات

البتلو تبدأ من 350 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الخميس

ماكينات البنك الزراعي خارج الخدمة 3 ساعات بسبب التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2025، طريقة تعديل الساعة على هواتف آيفون وأجهزة آيباد

المواعيد الصيفية لغلق المحال والكافيهات وموعد تطبيقها

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة مقترحا علم "حفريات القرآن": يجب توليد علوم جديدة لخدمة النصوص (فيديو)

تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب

المجددون.. عبد الباقي الزرقاني إمام المالكية في القرن الـ 11 الهجري

المزيد
الجريدة الرسمية