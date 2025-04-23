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خارج الحدود

أحمد الشرع يكشف رد روسيا على طلب تسليم بشار الأسد

الرئيس السوري أحمد
الرئيس السوري أحمد الشرع، فيتو

كشف الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة أجرها مع صحيفة "نيويورك تايمز"، عن الرد الروسي بشأن طلبه تسليم الرئيس السابق بشار الأسد.

 تفاصيل جديدة عن تواجد الرئيس السوري السابق 

 

بشار الأسد في موسكو

وفي أول تصريح علني للشرع بشأن الأمر قال إن طلبه قوبل بالرفض من الجانب الروسي.

وكان السفير الروسي في بغداد، ألبروس كوتراشيف كشف قبل أيام تفاصيل جديدة عن تواجد الرئيس السوري السابق بشار الأسد في موسكو.

 شروط إقامة الأسد في موسكو 

وقال كوتراشيف في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام العراقية إن من شروط إقامة الأسد في موسكو ألا يقوم بأي نشاط إعلامي أو سياسي.

وأضاف أن أمر تسليم الأسد غير وارد من وجهة نظر روسيا لأنه لم يخالف شروط اللجوء.

عائلة الأسد حصلت على حق اللجوء بناء على أوامر مباشرة من بوتين

وبعد سقوط النظام السوري السابق، أكد الكرملين أن عائلة الأسد حصلت على حق اللجوء بناء على أوامر مباشرة من الرئيس فلاديمير بوتين.

ولم تكشف موسكو عن مزيد من التفاصيل، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف للصحفيين: "ليس لدينا ما نقوله عن مكان وجود الأسد".

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