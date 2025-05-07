اعتقال طبيب متهم بتحويل مشفى عسكري سوري إلى "مسلخ بشري"

أفادت الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، باعتقال طبيب متهم بارتكاب "جرائم طبية" بحق معتقلين خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

وقالت الداخلية السورية في بيان على صفحتها في "تيليجرام": "تمكنت مديرية أمن دمشق من إلقاء القبض على الطبيب بسام يوسف سلمان علي، أحد الضباط العاملين في مشفى تشرين العسكري خلال حقبة النظام البائد".

وأضاف البيان: "يُعدّ المجرم بسام أحد المتورطين في الجرائم الطبية التي ارتُكبت بحق المعتقلين، إذ حوّل مشفى تشرين إلى مسلخ بشري".

وتابع البيان ذاكرا جرائم بسام إنه "كان شريكا في عمليات تعذيب وقتل المعتقلين المحالين إلى المشفى، إضافة إلى تورّطه في تجارة الأعضاء البشرية وابتزاز ذوي المعتقلين".

وأشار البيان إلى أن الطبيب قام بتصفية عدد من المعتقلين عبر حقنهم بمواد سامة، في مخالفة فاضحة للأخلاقيات الطبية والإنسانية.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف المزيد من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها المتهم، تمهيدًا لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القوانين النافذة.

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