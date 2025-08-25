الثلاثاء 26 أغسطس 2025
سوريا ترحب بقرار الخزانة الأمريكية برفع العقوبات المفروضة عليها

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

رحبت الحكومة السورية، اليوم، بقرار وزارة الخزانة الأمريكية القاضي بإزالة بعض لوائح العقوبات المفروضة على دمشق، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل بداية مسار يمكن أن ينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.

انفراجة سياسية واقتصادية

ووصفت مصادر سورية القرار بأنه إشارة إيجابية تسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية عن الشعب السوري، مؤكدة أن رفع العقوبات يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة بناء الثقة بين دمشق وواشنطن.

دعوة إلى خطوات أوسع

وأكدت الخارجية السورية أن بلادها تتطلع إلى أن يكون القرار مقدمةً لـ إلغاء شامل لكل العقوبات الاقتصادية المفروضة، مشيرة إلى أن استمرار تلك العقوبات لسنوات طويلة أضر بالقطاعات الحيوية وأثّر على حياة المواطنين اليومية.

مسار نحو الحوار بسوريا

ورأت دمشق أن هذه الخطوة قد تفتح المجال أمام مسار جديد من الحوار والتعاون الدولي، بما يساعد على تحقيق الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة.

