قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي اليوم الأحد: العدو الإسرائيلي يستهدف حتى الأطفال والنساء والمدنيين العزل.

الحوثي: لن نقف متفرجين إزاء جرائم العدو

وأضاف الحوثي: العدو الإسرائيلي يشكل خطرا على الأمة كلها والضربة الأخيرة للعدو لن تؤثر على موقف بلدنا سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.



وتابع: العدو الإسرائيلي استهدف ورشة لحكومة التغيير والبناء الخميس الماضي.

اعتداء العدو الخميس الماضي أسفر عن استشهاد مجموعة من الوزراء والعاملين في الحكومة ورصيد العدو هو الإجرام وهو يقتل أبناء الشعب الفلسطيني ولبنان وسوريا والعراق وإيران.



واستطرد: كل ما نقدمه في سبيل الله ليس خسارة والعدو يقترف جرائم تجويع إزاء مليوني مسلم في قطاع غزة، وما يفعله العدو الإسرائيلي يوميا بفلسطين وغزة من جرائم رهيبة لا بد من اتخاذ موقف بشأنه.. لا يمكن أن نقف موقف المتفرجين إزاء جرائم العدو.

