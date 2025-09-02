الرئيس الصيني: علاقة بكين وموسكو أصبحت نموذجا للعلاقات بين الدول الكبرى

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الثلاثاء، إن العلاقات بين الصين وروسيا أصبحت نموذجا للعلاقات بين الدول الكبرى، حيث تتسم بصداقة دائمة وحسن جوار، وتنسيق استراتيجي شامل، وتعاون متبادل المنفعة.

لقاء الرئيس الصينى ونظيره الروسي فلاديمير بوتين

أدلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، بهذه التصريحات خلال إجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، المتواجد في الصين لحضور قمة منظمة شانغهاي للتعاون 2025، واحتفالات بمناسبة الذكرى الـ80 للانتصار في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية.

وقال، إن الصين مستعدة لتعزيز التبادلات رفيعة المستوى مع روسيا، ودعم تنمية ونهوض بعضهما البعض، وتنسيق المواقف بشأن القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية والشواغل الرئيسية لكل منهما في الوقت المناسب، ودفع العلاقات الثنائية نحو المزيد من التنمية.

تطور العلاقات الثنائية بين الصين وروسيا

وأشار الرئيس الصينى، إلى أنه يتعين على الجانبين الاستفادة من المشاريع الكبرى لتوجيه تعاونهما، وتطوير مشاريع تعاون نموذجية، وتعزيز مستوى عميق من تكامل المصالح، داعيا إلى مرونة معززة وتفاهم في التعاون، وبذل جهود شاملة لتوطيد التعاون الشامل.

وقال إن حضور رئيسي البلدين الاحتفالات الخاصة ببعضهما البعض بمناسبة الانتصار في الحرب العالمية ضد الفاشية يعكس بشكل كامل مسؤوليتهما كدولتين منتصرتين رئيسيتين في الحرب العالمية الثانية وعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما يُظهر عزمهما الراسخ على الدفاع عن نتائج النصر في الحرب العالمية الثانية وحماية المنظور التاريخي الصحيح الخاص بالحرب.

وأثناء حديثه عن مبادرة الحوكمة العالمية التي طرحها مؤخرا، قال شي إن الهدف من اقتراح المبادرة هو العمل مع جميع الدول ذات التفكير المماثل لحماية أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة بحزم، وبناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدالة وإنصافا.

وأضاف أنه يتعين على الصين وروسيا تعزيز التنسيق بشكل أكبر في المنصات متعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة شانغهاي للتعاون ومجموعة بريكس ومجموعة الـ20، والعمل معا لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

