رسالة قوية من قادة روسيا والصين والهند إلى واشنطن في قمة شنغهاي

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن قادة روسيا والصين والهند فلاديمير بوتين وشي جين بينج وناريندرا مودي أظهروا وحدتهم في قمة منظمة شنغهاي، مرسلين "إشارة قوية" إلى الولايات المتحدة.



وجاء في التقرير: "شبك قادة الصين وروسيا والهند الأيدي في قمة إقليمية ووعدوا بالتعاون، مما كان مظهرا من مظاهر الوحدة.. لقطات لقائد الصين شي جين بينج، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهم يعانق بعضهم بعضا، أصبحت إشارة قوية إلى واشنطن على خلفية سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحتواء بكين، وكسر روابط روسيا مع الصين، وإبعاد الهند عن النفط الروسي".

وفي سياق آخر، أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن بلاده ستنضم إلى مبادرة الحوكمة العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" في مدينة تيانجين الصينية.



وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي الإثنين، “لقد أرسل لنا وثيقة رسمية للانضمام ”إلى مبادرة الحوكمة العالمية" وسأوقع هذه الوثيقة.. والتي وقعتها عشرات الدول حول العالم".

وقد عُقدت قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 20 زعيما، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية.

منظمة شنغهاي للتعاون - هي تجمع دولي تأسس في عام 2001. ويضم الهند، إيران، كازاخستان، الصين، قيرغيزستان، روسيا، طاجيكستان، باكستان، أوزبكستان، وبيلاروس.

كما تضم دولتين بصفة مراقب هما أفغانستان ومنغوليا، ودولا شريك هي أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، الإمارات العربية المتحدة، تركيا، وسريلانكا.

