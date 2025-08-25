ترامب يعلن موعد زيارته لـ بكين ويوجه رسالة مشفرة إلى الصين

تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ملف العلاقات مع الصين، لافتًا إلى أن واشنطن وبكين تمتلكان قوة هائلة في مجال المغناطيسيات النادرة، وهو أحد القطاعات الاستراتيجية في الصناعات المتقدمة.

ترامب يكشف عن زيارة محتملة للصين

وأعلن ترامب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الإثنين، أنه من المرجح أن يقوم بزيارة إلى الصين هذا العام أو في وقت لاحق قليلًا، في خطوة قد تحمل أبعادًا اقتصادية ودبلوماسية مهمة في ظل التوترات القائمة بين البلدين.

رسالة مشفرة إلى الصين

ورغم حديثه عن إمكانية التعاون، شدد ترامب على أنه يمتلك أوراقًا قوية يمكن أن تضر بالصين بشكل كبير إذا استخدمها، لكنه استدرك قائلًا: "لن أفعل ذلك". وهو ما فسره مراقبون بأنها رسالة ضغط سياسي واقتصادي توازن بين التهديد والمرونة.

