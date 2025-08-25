الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يعلن موعد زيارته لـ بكين ويوجه رسالة مشفرة إلى الصين

الرئيس الأمريكي ترامب،
الرئيس الأمريكي ترامب، فيتو

تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ملف العلاقات مع الصين، لافتًا إلى أن واشنطن وبكين تمتلكان قوة هائلة في مجال المغناطيسيات النادرة، وهو أحد القطاعات الاستراتيجية في الصناعات المتقدمة.

 

ترامب يكشف عن زيارة محتملة للصين

وأعلن ترامب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الإثنين، أنه من المرجح أن يقوم بزيارة إلى الصين هذا العام أو في وقت لاحق قليلًا، في خطوة قد تحمل أبعادًا اقتصادية ودبلوماسية مهمة في ظل التوترات القائمة بين البلدين.

رسالة مشفرة إلى الصين

ورغم حديثه عن إمكانية التعاون، شدد ترامب على أنه يمتلك أوراقًا قوية يمكن أن تضر بالصين بشكل كبير إذا استخدمها، لكنه استدرك قائلًا: "لن أفعل ذلك". وهو ما فسره مراقبون بأنها رسالة ضغط سياسي واقتصادي توازن بين التهديد والمرونة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب الرئيس الأمريكى الصين واشنطن بكين مجال المغناطيسيات النادرة

مواد متعلقة

ترامب: لا يهمني المال ما أريده هو السلام بين روسيا وأوكرانيا

نائب ترامب: لن تفرض رسوما جمركية جديدة على الواردات من الصين لهذا السبب

أول تعليق من الصين على قمة ترامب وبوتين

الأكثر قراءة

ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب

مو "رايح جاي"، تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التفاح والتين وارتفاع كبير في الرمان

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

الزمالك يسعى لاستغلال سقوط الأهلي وبيراميدز في مواجهة فاركو الليلة بالدوري

النواب الأمريكي يحقق في مزاعم ترامب بشأن التلاعب ببيانات الجرائم في واشنطن

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر السكر في السوق اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

أحدث أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads