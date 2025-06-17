الثلاثاء 17 يونيو 2025
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خارج الحدود

الرئيس الصيني يشارك فى قمة الصين ـ آسيا الوسطى بكازاخستان

الرئيس الصيني، فيتو
الرئيس الصيني، فيتو

يشارك الرئيس الصيني شي جين بينغ، فى النسخة الثانية من قمة الصين- آسيا الوسطى، المقامة في أستانا تلبية لدعوة من رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.

الرئيس الصيني يشارك فى قمة الصين ـ آسيا الوسطى بكازاخستان

ويضم الوفد المرافق للرئيس شي الذى غادر العاصمة بكين أمس الاثنين، إلى أستانا، كلا من: تساي تشي، وهو عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير المكتب العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ووانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية الصيني.

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