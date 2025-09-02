الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
محافظات

بتكلفة 30 مليون جنيه، محافظ الدقهلية يفتتح مجزر دكرنس بعد تطويره (صور)

افتتاح مجزر دكرنس،
افتتاح مجزر دكرنس، فيتو

افتتح اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الثلاثاء، مجزر دكرنس المطور (نصف آلي) بعد الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته، بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون جنيه، وبتمويل كامل من وزارة التنمية المحلية.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير المجازر على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءتها بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية والصحية القياسية، وفي إطار التنسيق والتعاون مع  وزارة التنمية المحلية بشأن تطوير ورفع كفاءة كافة المجازر بنطاق محافظة الدقهلية.

 

حضر الافتتاح الدكتور السيد حسانين، مدير مديرية الطب البيطري، وهاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس، والنائب خالد الحداد عضو مجلس النواب، وأحمد جمعه الشركة المسئولة عن تشغيل المجزر.

المجزر تم تجهيزه بأحدث التقنيات ومعايير الجودة الدولية

وأكد " مرزوق"  أن تطوير المجزر يأتي في إطار خطة الدولة لتحديث وتطوير البنية التحتية لقطاع المجازر لضمان إمداد المواطنين بلحوم آمنة وصحية، مشددًا على أن المجزر تم تجهيزه بأحدث التقنيات ومعايير الجودة الدولية، بما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين وسلامة البيئة.

رفع كفاءة منظومة الذبح

وأشار "المحافظ" إلى أن المشروع يستهدف رفع كفاءة منظومة الذبح داخل المجازر لضمان سلامة اللحوم، مع تطبيق نظام رقابة صحية دقيقة على جميع الماشية قبل الذبح وبعده، بما يضمن مطابقة اللحوم للشروط والمواصفات الصحية المعتمدة.

حظر الذبح خارج المجازر نهائيًا،

وخلال الافتتاح، أطلق "مرزوق" حملة توعية موسعة لأصحاب محلات الجزارة، شدّد فيها على حظر الذبح خارج المجازر نهائيًا، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات في هذا الشأن، لافتًا إلى أن الذبح داخل السلخانات يضمن التأكد من خلو الماشية من الأمراض الوبائية ويوفر لحومًا آمنة للمستهلكين.

وأضاف "المحافظ" أن تطوير المجازر يسهم أيضًا في الحفاظ على البيئة من خلال التخلص الآمن من المخلفات الحيوانية وتجنب الممارسات العشوائية في الشوارع والمناطق السكنية.

الهدف من تطوير المجازر

وأشار " مرزوق " إلي أن تطوير المجزر سيُسهم في ضمان رقابة بيطرية صارمة على جميع الماشية وتوفير لحوم آمنة مطابقة للمعايير الصحية ومنع انتشار الأمراض الناتجة عن الذبح العشوائي وحماية البيئة من التلوث الناتج عن التخلص غير الآمن من المخلفات الحيوانية.

ما تقوم به الدولة في ملف تطوير المجازر حفاظًا على صحة المواطن

كما أكد "مرزوق" على أن ما تقوم به الدولة في ملف تطوير المجازر يأتي حفاظًا على صحة المواطن المصري أولًا، داعيًا جميع الجزارين للالتزام بالذبح داخل المجازر المطورة، مشيرًا إلى أن الالتزام بالقانون يحافظ على صحة المواطن ويحمي البيئة ويحقق المظهر الحضاري اللائق بمحافظة الدقهلية.

