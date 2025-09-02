إتمام الإصدار السابع لسندات توريق بقيمة 1.56 مليار جنيه لصالح بداية للتمويل العقاري

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار السابع لسندات توريق بقيمة 1.56 مليار جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري.

وتعد الشركة رائدة في سوق التمويل العقاري غير المصرفي في مصر، وهذا الإصدار هو السابع منذ تأسيس الشركة والخامس ضمن برنامج سندات توريق خاص بشركة كابيتال للتوريق.

إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق

وتم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة چي بي، وجرى طرح الإصدار على 4 شرائح بعائد متغير على النحو الآتي:

تبلغ قيمة الشريحة (A) 171.29 مليون جنيه ومدتها 13 شهر، وتصنيفها الائتماني (AA) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

تبلغ قيمة الشريحة (B) 552.81 مليون جنيه ومدتها 36 شهر، وتصنيفها الائتماني (A)من (MERIS).

تبلغ قيمة الشريحة (C) 646.24 مليون جنيه ومدتها 60 شهر، وتصنيفها الائتماني (A-)من (MERIS).

تبلغ قيمة الشريحة (D) 186.86 مليون جنيه ومدتها 82 شهر، وتصنيفها الائتماني (A-)من (MERIS).

وتعليقًا على هذا الإصدار، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزاز الشركة بتجديد التعاون المثمر مع شركة بداية للتمويل العقاري عبر إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار السابع لسندات التوريق، مشيرة إلى أهمية هذه الصفقة التي تعكس الثقة القوية للمستثمرين في محفظة شركة بداية، وكذلك ريادة إي اف چي هيرميس في قطاع أسواق الدين وقدرتها على هيكلة الصفقات التي تعزز السيولة وتدعم النمو المستدام.

كما أكدت حمدي على مواصلة التزام إي اف چي هيرميس بتوفير أدوات الدين الابتكارية والمصممة خصيصًا لتلبية الأهداف الاستراتيجية للعملاء وتساهم في الوقت نفسه في النهوض بقطاع التمويل العقاري في مصر.

التوسع في إتاحة حلول التمويل العقاري بالسوق المصري

ومن جانبه صرح طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية أن الإصدار السابع لسندات التوريق يعكس التزام الشركة الراسخ بالتوسع في إتاحة حلول التمويل العقاري بالسوق المصري، مضيفًا أن الشراكة الوطيدة مع إي اف چي هيرميس ساهمت في تطوير برنامج سندات التوريق.

كما أكد أبو جندية على التزام الشركة بمواصلة تطوير حلول تمويلية ابتكارية من شأنها ترسيخ المكانة الرائدة التي تحظى بها الشركة في السوق ودعم النمو المستدام في قطاع التمويل العقاري.

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار.

وقام البنك الأهلي المصري (NBE) وبنك البركة والبنك التجاري الدولي (CIB) بدور ضامن التغطية، فيما شارك بنك نكست والمؤسسة العربية المصرفية (ABC) في عملية الاكتتاب، بينما قام البنك الأهلي المصري بدور وكيل الطرح.

وقام بنك أبوظبي التجاري بدور أمين الحفظ (ADCB) بالإضافة إلى ذلك، قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني، وقام مكتب بيكر تيلي بدور مدقق الحسابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.