ثقافة وفنون

بدء تصوير مسلسل “سنجل ماذر فاذر” بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة

مسلسل سنجل ماذر فاذر.فيتو
مسلسل سنجل ماذر فاذر.فيتو

كشفت الشركة المنتجة عن بدء تصوير أول مسلسل كوميديا عائلى  يحمل اسم “سنجل ماذر فاذر”، اليوم الثلاثاء تمهيدا لطرحه عبر شاشات التليفزيون قريبا.

 

ويأتي مسلسل سنجل ماذر فاذر من  بطولة النجمان ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، ومن قصة وإخراج تامر نادى وإنتاج الصباح.

الفنانة ريهام عبد الغفور

في سياق آخر.. كشفت الفنانة ريهام عبدالغفور معاناتها أثناء تصوير مسلسلها الأخير "كتالوج" وخاصة بعد فقدان والدها الفنان أشرف عبدالغفور، وقالت: "طول ما أنا بصور كتالوج أنا بعاني أنا مش عارفة اشتغل خالص، أنا دلوقتي ممتنة لربنا إن المسلسل عجب الناس وأنا ساعاتها كنت حاسة إن مش عارفة أعمل أي حاجة".

وأضافت: "فكرة التخطي دي طلعت بالنسبالي مش مستوعباها أو مش فاهماها أصلًا، وكأني حد كسرني نصين بصراحة وأنا حواليا ناس فقدوا ناس قريبين بس كان الموضوع أسهل".

واستكملت: "متعلقة بيه جدًا وهو شخص عرف يسيب أثر على الناس اللي أولاده حتى أبويا الله يرحمه مكنش بيبتسم كان يضحك تحسي إنه جايلنا من هناك من الجنة يعني".

واختتمت: "كل يوم في لحظة بتبقى صعبة مش مسألة الجنازة والعزا دي طبعا بتبقى إحساس مرعب وفظيع بس هو الحقيقة إنه كل يوم في لحظة صعبة".

 

