الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يدعو رئيسة سلوفينيا لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع رئيسة جمهورية سلوفينيا، فيتو

التقى الدكتور  بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، ناتاشا بيرتس موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا، وذلك خلال زيارته لمدينة بليد السلوفينية.

نقل وزير الخارجية تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيسة السلوفينية، مشيدا بما تتمتع به العلاقات المصرية-السلوفينية من صداقة وتفاهم مشترك، معربا عن التطلع للبناء على ما تحقق خلال السنوات الأخيرة لتعزيز التعاون الثنائي على كافة المستويات.

وتناول اللقاء أفق تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين، وأعرب الوزير عبد العاطى عن التطلع لدعم التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثماري بين البلدين، والاستفادة من الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية وموقعها الجغرافي كبوابة إلى الأسواق الأفريقية. 

كما تم التطرق إلى مجالات التعاون الواعدة، مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والرقمنة. ووجه  عبد العاطي الدعوة إلى رئيسة سلوفينيا لزيارة مصر وحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، باعتباره حدثًا حضاريًا بارزًا يعكس مكانة مصر الثقافية والإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

على الصعيد الإقليمي، استعرض الوزير الجهود التي تبذلها مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني، مشيدًا بمواقف سلوفينيا المبدئية الداعمة للحقوق الفلسطينية، بما في ذلك الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، فى انحياز واضح لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأعرب وزير الخارجية عن تقديره للدعم الذي تبديه سلوفينيا لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مشيدا بالمواقف المبدئية التي تبنتها سلوفينيا إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، طلبت رئيسة الجمهورية نقل تحياتها وتقديرها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربة عن تقديرها للدور الهام والبناء التى تضطلع به مصر في المنطقة، وما تتحمله من أعباء جسيمة في إدارة ملفات إقليمية بالغة التعقيد، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. 

كما أعربت عن تطلعها لمواصلة دعم العلاقات الثنائية فى المجالات المختلفة بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي سلوفينيا مدينة بليد السلوفينية عبد الفتاح السيسي العلاقات المصرية-السلوفينية تعزيز التعاون الثنائي التعاون الاستثماري والاقتصادي المتحف المصري الكبير

مواد متعلقة

وزير الخارجية: بعض الدول تستخف بالقانون الدولي

وزير الخارجية يلتقي نظيره بشمال مقدونيا على هامش منتدى بليد الاستراتيجي

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكرواتي دعم الشراكة بين البلدين

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألباني تعزيز العلاقات الثنائية على هامش منتدى بليد

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

قرار صادم من المسلماني يثير غضب قيادات ماسبيرو

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

خبير يكشف تفاصيل جديدة فى كلمة وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

كارثة إنسانية غير مسبوقة في السودان، اختفاء قرية كاملة ودفن سكانها تحت التراب يثير الرعب

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة القرآن الكريم بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

وُلِد الهُدى (الحلقة العاشرة)، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads