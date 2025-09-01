وزير الخارجية يلتقي نظيره بشمال مقدونيا على هامش منتدى بليد الاستراتيجي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، تيمشو مكونسكي، وزير الخارجية والتجارة الخارجية في جمهورية شمال مقدونيا، وذلك على هامش المشاركة في أعمال الدورة العشرين لمنتدى بليد الاستراتيجي.

تيسير إجراءات التأشيرات

شهد اللقاء تأكيدًا متبادلًا على عمق العلاقات الثنائية، وتطلعًا مشتركًا لدفعها إلى آفاق أرحب، بما يشمل تعزيز التعاون الثقافي، وتيسير إجراءات التأشيرات، وتفعيل الاتفاقات الثنائية.

كما ثمّن الوزير عبد العاطي انخراط الجانب المقدوني في برامج التدريب التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مؤكدا أهمية عقد جولة جديدة من المشاورات السياسية في العاصمة سكوبيا، موجّهًا الدعوة لنظيره لزيارة القاهرة في أقرب فرصة.

بحث فرص التعاون في مجالات الزراعة والطاقة والتجارة

كما ناقش الجانبان سبل تعظيم التعاون الاقتصادي والاستثماري، مؤكدين أهمية تشجيع التبادل التجاري، وتنظيم منتدى لرجال الأعمال على هامش الزيارات رفيعة المستوى، لبحث فرص التعاون في مجالات الزراعة والطاقة والتجارة. كما أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لزيادة حركة السياحة بين البلدين، وتفعيل بروتوكول التعاون الزراعي الموقع في عام ٢٠١٦.

الجهود المصرية المتواصلة لوقف إطلاق النار

وفيما يخص القضايا الإقليمية، استعرض الوزير عبد العاطي آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، مشددًا على الجهود المصرية المتواصلة لوقف إطلاق النار وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية. كما دعا إلى تضافر الجهود الدولية لدفع مسار التسوية السياسية الشاملة، بما يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

