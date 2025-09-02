وزير الخارجية: بعض الدول تستخف بالقانون الدولي

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم في الجلسة النقاشية "إعادة إحياء القيادة والتعددية في زمن الانقسام والصراعات"، وذلك ضمن منتدى بليد في سلوفينيا.

تداعيات الحروب والنزاعات الدولية على النظام الدولى

استعرض الوزير عبد العاطي فى كلمته تداعيات الحروب والنزاعات الدولية على النظام الدولى، مشيرا الى أن غياب الدبلوماسية والحوار واللجوء إلى الخيارات العسكرية ساهم فى اتساع رقعة الصراعات، وادى الى مزيد من المعاناة الإنسانية حول العالم، مما يجعل العمل الجماعى الدولي ضروريًا.

تصاعد الأزمات الدولية واستخفاف بعض الدول بالقانون الدولي

كما تناول عبد العاطي التحديات التى تواجهها المنظمات الدولية، مشيرا الى أنه مع تصاعد الأزمات الدولية واستخفاف بعض الدول بالقانون الدولي والقواعد والأعراف الدولية، تعانى المنظمات الدولية والمنظومة متعددة الأطراف لفقدان الثقة بسبب عجزها عن مواجهة المعايير المزدوجة، مستعرضا الرؤية المصرية لإعادة تصور العمل المتعدد الأطراف ليتناسب مع الظروف الدولية المتغيرة بحيث تصبح أكثر ديمقراطية وتمثيلًا للدول العربية والأفريقية.

موقف مصر من إصلاح الأمم المتحدة ومؤسسات بريتن وودز

واستعرض الوزير موقف مصر من إصلاح الأمم المتحدة ومؤسسات بريتن وودز، مؤكدا أهمية الحفاظ على مبدأ الملكية المشتركة للقرارات الدولية وتحقيق المساواة، منوها الى تمسك مصر بتوافق "أزولويني" لإصلاح مجلس الأمن لرفع الظلم التاريخي الواقع على القارة الأفريقية، فضلا عن ضرورة إصلاح الهيكل المالي الدولي حتى تصبح القدرات التمويلية للمؤسسات المالية الدولية مناسبة لاحتياجات الدول النامية، من خلال إشراكهم في عملية صناعة القرار الدولي.

كما تناول عبد العاطي رؤية مصر بالنسبة مجموعة البريكس، مشيرا الى ما تحققه المجموعة من دعم للتعاون والتكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في تحفيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين دول الجنوب.

