الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية: بعض الدول تستخف بالقانون الدولي

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية في الجلسة النقاشية

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم في الجلسة النقاشية  "إعادة إحياء القيادة والتعددية في زمن الانقسام والصراعات"، وذلك ضمن منتدى بليد في سلوفينيا.

 تداعيات الحروب والنزاعات الدولية على النظام الدولى

استعرض الوزير عبد العاطي فى كلمته تداعيات الحروب والنزاعات الدولية على النظام الدولى، مشيرا الى أن غياب الدبلوماسية والحوار واللجوء إلى الخيارات العسكرية ساهم فى اتساع رقعة الصراعات، وادى الى مزيد من المعاناة الإنسانية حول العالم، مما يجعل العمل الجماعى الدولي ضروريًا.

 تصاعد الأزمات الدولية واستخفاف بعض الدول بالقانون الدولي

كما تناول عبد العاطي التحديات التى تواجهها  المنظمات الدولية، مشيرا الى أنه مع تصاعد الأزمات الدولية واستخفاف بعض الدول بالقانون الدولي والقواعد والأعراف الدولية، تعانى المنظمات الدولية والمنظومة متعددة الأطراف لفقدان الثقة بسبب عجزها عن مواجهة المعايير المزدوجة، مستعرضا الرؤية المصرية لإعادة تصور العمل المتعدد الأطراف ليتناسب مع الظروف الدولية المتغيرة بحيث تصبح أكثر ديمقراطية وتمثيلًا للدول العربية والأفريقية.

موقف مصر من إصلاح الأمم المتحدة ومؤسسات بريتن وودز

واستعرض الوزير موقف مصر من إصلاح الأمم المتحدة ومؤسسات بريتن وودز، مؤكدا أهمية الحفاظ على مبدأ الملكية المشتركة للقرارات الدولية وتحقيق المساواة، منوها الى تمسك مصر بتوافق "أزولويني" لإصلاح مجلس الأمن لرفع الظلم التاريخي الواقع على القارة الأفريقية، فضلا عن ضرورة إصلاح الهيكل المالي الدولي حتى تصبح القدرات التمويلية للمؤسسات المالية الدولية مناسبة لاحتياجات الدول النامية، من خلال إشراكهم في عملية صناعة القرار الدولي.

كما تناول عبد العاطي رؤية مصر بالنسبة مجموعة البريكس، مشيرا الى ما تحققه المجموعة من دعم للتعاون والتكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في تحفيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين دول الجنوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الامن القارة الإفريقية مجموعة البريكس سلوفينيا الأمم المتحدة مؤسسات بريتن وودز القدرات التمويلية الاستثمارات بريتن وودز

مواد متعلقة

وزير الخارجية يلتقي نظيره بشمال مقدونيا على هامش منتدى بليد الاستراتيجي

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكرواتي دعم الشراكة بين البلدين

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألباني تعزيز العلاقات الثنائية على هامش منتدى بليد

وزير الخارجية يشيد بمطالبة بابا الفاتيكان بسرعة وقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية يلتقي المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات على هامش منتدى "بليد"

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

خبير يكشف تفاصيل جديدة فى كلمة وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

صفقات الزمالك “فشنك”، ونجاح محدود لـ ألفينا وشيكو بانزا

قرار جديد في الأهلي قبل التعاقد مع خليفة ريبيرو

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

بنسبة نجاح 89.88%.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة العاشرة)، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

الدفاع عن الحق ونصرة المظلوم أبرزها، الدروس المستفادة من الاحتفال بذكرى المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads