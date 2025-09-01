وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكرواتي دعم الشراكة بين البلدين

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع وزير خارجية جمهورية كرواتيا جوردان جرلتش رادمان يوم الاثنين الأول من سبتمبر، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات منتدى بليد بسلوفينيا، حيث تناول اللقاء عمق العلاقات الثنائية بين البلدين واهتمامهما المشترك بتعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات.

مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار

وأشاد الوزيران بتميز العلاقات المصرية–الكرواتية في مختلف المجالات، حيث ثمن الجانبان نتائج الزيارة الرسمية الناجحة لوزير الخارجية الكرواتي إلى القاهرة في فبراير ٢٠٢٥، والتي أدت إلى توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار، والموانئ، والثقافة، فى إطار برنامج تنفيذي للفترة ٢٠٢٥–٢٠٢٨، كما أعرب الوزيران عن التطلع لاستثمار هذا الزخم للانتهاء من توقيع المذكرات المتبقية في مجالات الطاقة والزراعة والصحة خلال الفترة القادمة.

انعقاد القمة المصرية–الأوروبية المرتقبة

وعبر الوزير عبد العاطي عن التقدير للدور الذي تضطلع به كرواتيا في دعم الشراكة الاستراتيجية المصرية–الأوروبية، خاصة في ظل قرب انعقاد القمة المصرية–الأوروبية المرتقبة.

وأكد وزير الخارجية في هذا الصدد على أهمية اعتماد وصرف الشريحة الثانية من الحزمة التمويلية الأوروبية.

الترشيحات المصرية بالمنظمات الدولية

كما ثمن وزير الخارجية مواقف كرواتيا الداعمة لمصر، لا سيما فيما يتعلق بالأمن المائى المصرى. وعبر وزير الخارجية عن التقدير ايضا للدعم الكرواتي الترشيحات المصرية بالمنظمات الدولية، وعلى رأسها دعم رئيس الوزراء الكرواتي لترشح د. خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو.

تطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أعاد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى الجهود المكثفة التي تبذلها مصر منذ بداية العدوان الاسرائيلي لوقف إطلاق النار، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية. كما ثمّن مواقف كرواتيا المتوازنة داخل الاتحاد الأوروبي، لا سيما دعمها لحل الدولتين، ورفضها لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدا أهمية دور الشركاء الأوروبيين في الدفع نحو تسوية سياسية عادلة وشاملة تعيد الأمل للشعب الفلسطيني وتضمن أمن واستقرار المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.