زراعة 46 قوقعة بمجمع الإسماعيلية الطبي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إجراء 46 عملية زراعة قوقعة للأطفال داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، بواسطة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وباستخدام أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية المتقدمة، وبأعلى معايير الجودة العالمية.

توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين

وأكد الدكتور السبكي أن هذا الإنجاز يترجم توجيهات القيادة السياسية بتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، مشيرًا إلى أن إجراء مثل هذه العمليات الدقيقة داخل المحافظات يساهم في توطين الخدمة العلاجية، ويجنب المواطنين مشقة السفر إلى الداخل أو الخارج.

وأضاف أن الهيئة عملت على استقطاب أفضل الكوادر الطبية المتخصصة، مع توفير أحدث الأجهزة والتقنيات الجراحية وغير الجراحية، فضلًا عن إدخال خدمات مستحدثة في مجال التأهيل السمعي وما بعد العملية لضمان تحقيق أعلى نسب النجاح.

وأوضح السبكي أن تكلفة عملية زراعة القوقعة تصل إلى ما يقرب المليون جنيه خارج منظومة التأمين الصحي الشامل، بينما لا يتحمل المنتفع تحت مظلة التأمين الصحي الشامل سوى مساهمة قدرها 482 جنيهًا فقط.

وأشار إلى أن الخدمة تم إتاحتها حتى الآن في مجمع الإسماعيلية الطبي هى إجراء 46 عملية زراعة قوقعة داخل المجمع وضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

مراكز متخصصة للتأهيل السمعي والنطقى

ولفت الدكتور السبكي إلى أن الهيئة لم تقتصر على إجراء العمليات الجراحية فحسب، بل قامت بتجهيز مراكز متخصصة للتأهيل السمعي والنطقي داخل منشآتها الصحية، ويحصل الأطفال بعد العملية على برامج تأهيل متطورة تساعدهم على سرعة الاندماج في المجتمع واستعادة قدراتهم السمعية واللغوية تدريجيًا.

وأكد أن هذه المراكز مجهزة بأحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية، إلى جانب فرق متخصصة من أطباء السمعيات وأخصائيي التخاطب، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج العلاجية والإنسانية.

تمكن الأطفال من استعادة حاسة السمع

وشهدت الهيئة نجاحات كبيرة للأطفال الذين خضعوا لعمليات زراعة القوقعة، حيث تمكن عدد منهم من استعادة حاسة السمع والتحدث لأول مرة في حياتهم، وهو ما أسعد أسرهم وأحدث فارقًا كبيرًا في جودة حياتهم.

وأشار الدكتور السبكي إلى أن الهيئة تسعى إلى توسيع نطاق هذه التجارب الناجحة، بما يتيح لكل طفل يحتاج الخدمة في أي محافظة الاستفادة منها، وهو ما يعكس رؤية الدولة في دمج الرعاية الإنسانية بالتقنيات الطبية المتقدمة.

واختتم الدكتور السبكي بالتأكيد على أن الهيئة ماضية في خطتها لتوسيع نطاق الخدمات الطبية المتقدمة داخل المحافظات، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء نظام صحي قوي ومستدام قائم على الجودة والعدالة، لافتًا إلى أن الهيئة تستهدف استدامة خدمات زراعة القوقعة من خلال إعداد فرق طبية جديدة، وتوسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين في التدريب وتبادل الخبرات.

