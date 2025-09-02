شاب ينهي حياة والده ويحاول التخلص من نفسه بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية جريمة مأساوية هزّت الرأي العام، حيث لقي أب مصرعه طعنًا على يد نجله داخل منزلهما الكائن بمنطقة أبو الريش بدائرة قسم أول الزقازيق.

وكشفت التحقيقات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين الأب"ياسر.س.م" ونجله"يوسف"، سرعان ما تحولت إلى مشاجرة عنيفة، استخدم خلالها الابن سلاحًا أبيض موجّهًا عدة طعنات قاتلة لوالده، ليلقى حتفه في الحال، قبل أن يحاول المتهم وضع حدٍّ لحياته بعد ارتكاب جريمته.

الأجهزة الأمنية بالشرقية هرعت إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط المتهم، فيما أشارت التحريات إلى احتمال معاناة الجاني من اضطرابات نفسية.

كما أمرت النيابة العامة بالشرقية بالتحفظ على أداة الجريمة وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها، وندب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه وبيان سبب الوفاة، مع طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، وضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة

