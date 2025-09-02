الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
حوادث

اعترافات المتهمة بدهس 10 أشخاص بالجيزة

سيارة إسعاف، فيتو
سيارة إسعاف، فيتو

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام مدرسة بدهس مسنة والتسبب في مصرعها، وإصابة 9 أشخاص آخرين، في منطقة الجيزة. 

 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، والتحفظ على المتهمة وإجراء تحليل مخدرات لها. 

 

وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء توقف عدد من الأشخاص أمام جمعية خيرية اصطدمت بهم سيارة ملاكي، مما أسفر عن مصرع مسنة وإصابة 9 آخرين.

 

واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة دون قصد بعد أن اختلت عجلة القيادة من يدها، مما أسفر عن اصطدامها بالضحايا، وأمرت النيابة بحجز المتهمة 24 ساعة على ذمة التحريات. 

 

مدرسة تدهس 10 أشخاص في الجيزة 

 

البداية كانت بورد بلاغ للمقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة يفيد وقوع حادث بدائرة القسم، وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء توقف عدد من الأشخاص أمام جمعية خيرية اصطدمت بهم سيارة ملاكي، مما أسفر عن مصرع مسنة وإصابة 9 آخرين.

 


وبضبط قائدة السيارة، تبين أنها تعمل مدرسة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

 

