الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خريطة تنسيق الكليات المتبقية لطلاب المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو

يواصل طلاب المرحلة الثالثة 2025، تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، من خلال جهاز الحاسب الشخصي للطالب، أو من خلال معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الثالثة عصرا يوميا.

 

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة 2025

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الثالثة وفقا للآتي:

  • 205  درجة لطلاب الثانوية العامة (النظام القديم).
  • 160 درجة لطلاب الثانوية العامة (النظام الحديث).

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ويتساءل طلاب تنسيق الثانوية العامة 2025، عن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025، للقبول بالجامعات، خاصة وأن المرحلة ستستمر حتى انتهاء تسجيل طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة، ليتم بعدها فرز رغبات الطلاب، ثم إعلان النتائج.

وظهرت الخميس الماضي، نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025، وأوضحت مصادر بوزارة التعليم العالي أنه من المتوقع أن يستمر باب التسجيل مفتوحا خلال المرحلة الثالثة 2025 من أجل هؤلاء الطلاب، خلال الأسبوع الجاري.

 

 

وأكدت المصادر أن نتيجة كل مرحلة عادة ما يتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة من إغلاق باب التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني لذلك فإنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة بنهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل.

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة 2025 علمي

ووفق الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة والتي أعلنتها وزارة التعليم العالي، فإن الكليات المتاحة لطلاب الشعبة العلمية جاءت كالتالي:

آثار
تربية
الآداب
كلية الثروة السمكية
فنون جميلة
حقوق
خدمة اجتماعية
الكلية التكنولوجية
آداب انتساب
حقوق انتساب
تربية رياضية
دار علوم انتساب
خدمة اجتماعية
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 
تربية نوعية
تربية ابتدائي
تربية طفولة
تربية فنية
سياحة وفنادق
تربية موسيقية
اقتصاد منزلي
تربية طفولة مبكرة 
زراعة
علوم شعبة رياضة
اقتصاد منزلي
كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك.

 

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة 2025 أدبي

ووفق الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب المرحلة الثالثة والتي أعلنتها وزارة التعليم العالي، فإن الكليات المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية جاءت كالتالي:
حقوق
تربية رياضية
اقتصاد منزلي 
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية
حقوق انتساب
سياحة وفنادق
سياحة وفنادق تعليم تبادلي
تربية شعبة تربية فنية
تربية نوعية
دار العلوم
تربية طفولة
آداب 
خدمة اجتماعية 
تربية ابتدائي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التنسيق الالكتروني الدور الثاني بالثانوية العامة الكليات المتاحة المرحلة الثالثة 2025 امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة تنسيق المرحلة الثالثة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 تنسيق الثانوية العامة 2025

مواد متعلقة

اليوم، اختتام اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2025

رئيس جامعة عين شمس يبحث مع نظيره بـ "الأنبار" العراقية التعاون المشترك

وزير الطيران: التعاون مع الدومينيكان جسر لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية

الأوراق المطلوبة للتقديم بجامعة عين شمس الأهلية وآخر موعد للتقديم

مروة الدالي مستشارًا لوزير التعليم العالي للتنمية المستدامة

تجارة عين شمس تعلن أسماء المقبولين بالدفعة الأولى من برنامج العلوم المصرفية

آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية لأداء اختبارات القدرات

ضياء زين العابدين يتفقد مقر دعم الطلاب للتقديم الإلكتروني بجامعة عين شمس الأهلية

الأكثر قراءة

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

أخبار مصر: مفاجأة قد تغير مصير قضية إبراهيم شيكا، مصرع أمين شرطة حاول إنقاذ راكب بالمترو، كارثة تدفن سكان قريتين تحت الأرض

أخرج 50 مليون مواطن من الدعم، خبير يكشف خطأ وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

اعترافات مثيرة، إخواني يكشف للنيابة استخدام لعبة "بابجي" لتجنيد الشباب والأطفال

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

سيناريو حمزة علاء يتكرر، نجم الأهلي يصدم مجلس الخطيب ويرفض التجديد (فيديو)

حقيقة تفكير الأهلي في التعاقد مع تيري هنري لتولي قيادة الفريق

زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة عربية

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

سعر السمك اليوم، انخفاض قياسي في 3 أصناف منها البوري وارتفاع الجمبري والمكرونة

قانون العمل الجديد، حالات يعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه

المزيد

انفوجراف

بنسبة نجاح 89.88%.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الميت للحي في المنام وعلاقته بالضغوط النفسية والاجتماعية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads