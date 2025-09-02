قمة جديدة للذهب في البورصة العالمية اليوم.. الأونصة تتخطى 3500 دولار.. وتوقعات مرعبة لـ أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة

سجلت أسعار الذهب العالمية في البورصة خلال تعاملات اليوم زيادة كبيرة وملحوظة بقيمة تصل الـ 40 دولارا تقريبا، حيث تخطى سعر الأونصة حاجز 3500 دولار للمرة الأولى.

ويساهم صعود السعر العالمي للذهب فى الانعكاس على الأسعار المحلية فى مصر بالزيادة، حيث اقتربت أسعار جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشار من 4715 جنيها، وذلك بالتزامن مع ارتفاع المعدن فى البورصة وخفض الفائدة المحلية واستقرار سعر الصرف.

وارتفعت أسعار الذهب منذ بداية العام الجارى بقيمة تصل إلى 30 % وسط توقعات بمزيد من الزيادة الفترة المقبلة من الموسسات والبنوك الدولية.

شعبة الذهب تكشف حجم الزيادة منذ بداية العام

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات: إن أسعار الذهب العالمية سجلت قفزة تاريخية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، متجاوزة للمرة الأولى حاجز 3509 دولارات للأونصة، لتخترق القمة المسجلة في شهر أبريل الماضي.

وأرجع واصف هذه القفزة إلى تصاعد توقعات خفض الفائدة الأميركية، وتزايد القلق بشأن سياسات الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية التي تضغط على الأسواق العالمية.

وأضاف أن زيادة المعدن الأصفر 30% مدفوعًا بارتفاع الطلب العالمي وسط أجواء عدم اليقين المرتبطة بالحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فضلًا عن الضبابية التي تخيم على مستقبل الاقتصاد الأميركي.

سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار

في المقابل، أوضح رئيس شعبة الذهب والمعادن، أن السوق المصرية لم تعكس بالكامل هذا الصعود القياسي، إذ لم تتجاوز الزيادة محليًا 5% منذ بداية الشهر الماضي، وهو ما أرجعه إلى عاملين رئيسيين: أولًا استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، بدعم من تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم، وثانيًا تراجع حجم الطلب المحلي على المشغولات الذهبية نتيجة توقف المضاربة مع استقرار سوق الصرف.

وأكد واصف، أن استقرار الجنيه المصري كان بمثابة "صمام أمان" في مواجهة الطفرة العالمية، حيث كبح جماح الأسعار وحافظ على مستويات أكثر هدوءًا مقارنة بما شهدناه في شهر أبريل الماضي بعد أن سجل عيار 21 مستوى 5 آلاف جنيه نتيجة صعود الأونصة عند 3500 دولار.

ولفت إلى أن قرارات الفيدرالي الأميركي المرتقبة في سبتمبر الجاري ستظل العامل الأبرز في رسم خريطة الذهب عالميًا، غير أن انعكاسها على السوق المصرية سيبقى مرتبطًا بالأساس بعوامل داخلية على رأسها قوة العملة المحلية وحجم الطلب الاستهلاكي.

توقعات مرعبة لـ أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

توقع بنك يو بى إس السويسري أن تتخطى أسعار الذهب مستويات 3600 دولار للأونصة، بزيادة تصل إلى 100 دولار تقريبا بسبب المخاطر.

الدولار والطلب الاستثماري على الذهب

واستند البنك في توقعاته إلى استمرار المخاطر الاقتصادية في الولايات المتحدة، وتنامي اتجاه خفض الاعتماد على الدولار، وارتفاع الطلب الاستثماري على الذهب خاصة من قبل الصناديق المتداولة "ETFs" والبنوك المركزية.

كما رفع البنك توقعاته لسعر الأونصة في نهاية يونيو 2026 بمقدار 200 دولار لتصل إلى 3700 دولار.

المخاطر العالمية وتأثيرها على سعر الذهب

وتوقع "HSBC" أن يتراوح نطاق سعر الذهب بين 3100 و3600 دولارا حتى نهاية العام، مع تسجيل 3175 دولارا بنهاية 2025.

