تركيب أجهزة تنقية الهواء داخل هرم الملك خوفو

انتهت وزارة السياحة والآثار، من تركيب أحدث أجهزة تنقية الهواء من طراز شارب والمزودة بتقنية البلازما كلاستر داخل غرف الملك والملكة بهرم الملك خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة، وذلك بالتعاون مع مجموعة العربي وشارب اليابانية.

معايير الاستدامة وتعزيز مفهوم السياحة الخضراء

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، على الحفاظ وصون آثارها الفريدة، ولاسيما الهرم الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم، وبما يتماشى مع توجه الدولة نحو تطبيق معايير الاستدامة وتعزيز مفهوم السياحة الخضراء.



وقام الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، برفقة هيديوكي ناجامين المدير العام للأجهزة الذكية وتنقية الهواء بشركة شارب اليابانية والمهندس محمد عبد المجيد العربي عضو مجلس إدارة مجموعة العربي، بجولة داخل الهرم لتفقد الأجهزة والاطمئنان على كفاءتها.

وجاري إعداد الدراسات اللازمة لتركيب هذا النظام داخل هرمي خفرع ومنكاورع.

تركيب أجهزة تنقية الهواء بتقنية البلازما كلاستر داخل هرم الملك خوفو

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، أن تركيب أجهزة تنقية الهواء بتقنية البلازما كلاستر داخل هرم الملك خوفو يمثل خطوة مهمة في توظيف التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على التراث الأثري المصري، حيث ستساهم في خفض معدلات الرطوبة داخل الغرف الأثرية وتنقية الهواء، وهو ما يساعد على حماية الجدران الداخلية من عوامل التآكل.

وأضاف أن الوزارة حريصة كذلك على أن يحظى زوار المنطقة بتجربة آمنة ومريحة أثناء دخولهم الغرف الأثرية الضيقة داخل الأهرامات، حيث تسهم هذه الأجهزة في تحسين جودة الهواء بشكل مباشر، مما يوفر بيئة صحية وأكثر متعة لاكتشاف عظمة الحضارة المصرية.

ومن جانبه، قال هيديوكي ناجامين: إن مشاركة الشركة في هذه الخطوة تعكس تقديرها للحضارة المصرية العريقة، والتزامها بتقديم أحدث الحلول الذكية للحفاظ على التراث الإنساني.

توظيف التكنولوجيا الحديثة في حماية التراث الأثري

ووصف المهندس محمد عبد المجيد العربي، هذه الخطوة بأنها تعكس الإيمان العميق بأهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في حماية التراث الأثري، فهي لم تعد رفاهية وإنما ضرورة بيئية وصحية، معربًا عن فخره بأن تكون الشركة شركاء في هذا المشروع الذي يرسّخ مكانة مصر كموطن للحضارة والتاريخ على الساحة العالمية.



