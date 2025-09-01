تشمل التأسيس والتنظيم، نصائح مهمة من الكهرباء للتوفير في الفاتورة الشهرية
قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عدة نصائح للمواطنين يجب اتباعها أثناء عمليات تأسيس الشقق السكنية والعقارات بما يضمن التوفير في الفاتورة الشهرية للاستهلاك.
نصائح الكهرباء لتأسيس الشقق السكنية والتوفير في فاتورة الكهرباء
وتضمنت النصائح التي قدمتها الشركة القابضة لكهرباء مصر التالي:
- اختر مكانا بعيدا عن الشمس المباشرة للثلاجات والمجمدات، حتى لا يعمل الموتور بزيادة عن المعتاد
- غسالات الأطباق أو الملابس ضعها في مكان فيه تهوية جيدة تسهل خروج السخونة والرطوبة بسهولة
- التكييف يجب أن يكون في مكان مظلل وبعيد عن أي مصدر حرارة، وتجنب تركيبه فوق الأجهزة الكبيرة التي تطلق سخونة
- أجهزة الصوت أو الإلكترونيات الحساسة يفضل أن تكون بعيدة عن النوافذ أو مصادر الغبار
- ترك مسافة لا تقل عن ١٠ سم خلف الأجهزة الكبيرة من أجل التهوية
- في المطابخ، اجعل هناك مسافة بين البوتاجاز والثلاجة على الأقل ٦٠ سم، لتجنب تأثير الحرارة على التبريد
- استخدم قواعد أو أرفف ترفع الأجهزة الحساسة عن الأرض لحمايتها من تسريب المياه أو الرطوبة
- لو المكان ضيق، خطط لترتيب الأجهزة بحيث كل واحد يشتغل بكفاءته دون تعطيل الثاني
- عدم تحريك الأجهزة الثقيلة كثيرا، حتى لا تؤثر على التوصيلات أو المواسير
- إذا كنت ستشتري جهاز جديد، قس المكان كويس قبل الشراء (ارتفاع × عرض × عمق) مع مراعاة مساحة التهوية
- في الصيف، حاول تحافظ على برودة الغرفة التي تتواجد فيها الأجهزة الكهربائية، لتقليل استهلاكها.
