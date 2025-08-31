قبل ما يجيلك المحصل، اعرف أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، غدًا الإثنين، تحصيل فواتير الكهرباء لشهر سبتمبر عن استهلاك شهر أغسطس والتي تعد ثاني أعلى الفواتير التي سيدفعها المواطنون بسبب زيادة استهلاك الكهرباء، وذلك تزامنا مع موجات الحر الشديدة التي تضرب المحافظات.

جاء ذلك وسط تحذيرات من تأخر دفع الفواتير لأكثر من أسبوعين، خاصة أن التأخر في دفع الفواتير لأكثر من 30 يوما سيؤدي إلى تطبيق الغرامة الفورية على التأخر في دفع الفواتير المقررة بـ7%.

وترتفع أسعار فواتير الكهرباء خلال فصل الصيف بسبب زيادة درجات حرارة الطقس وتشغيل المراوح والتكييفات مما يزيد من استهلاك الكهرباء.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط من خلال الدخول مع الموقع الإلكتروني للشركة واتباع الخطوات.

وتقدم «فيتو» لقرائها خطوات معرفة قيمة الفاتورة الشهرية لشهر سبتمبر من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.

اختيار قسم الخدمات.

الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

كتابة البيانات الخاصة بالمواطن للتأكد منها وهي الاسم والرقم القومي والمحافظة التابع لها ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

الضغط على كلمة استعلام.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن فاتورة الاستهلاك لشهر سبتمبر والتي سيتم تحصيلها عن شهر أغسطس سيتكون ثاني أعلى فاتورة بعد فاتورة شهر أغسطس والتي تم تحصيلها عن شهر يوليو، وذلك بسبب ارتفاع الاستهلاك نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وذلك بسبب زيادة تشغيل أجهزة التكييف والمراوح للتخفيف من درجات الحرارة.

وأوضحت المصادر أن الشبكة الموحدة للكهرباء نجحت في تحمل أحمال كهربائية هيا الاعلي في التاريخ اقتربت من 40 ألف ميجاوات وذلك تزامنا مع الموجات الحارة التي ضربت محافظات الجمهورية.

