المتحف القومي للحضارة يسلط الضوء على التنوع الثقافي لمحافظة قنا

فعالية قنا ذاكرة
فعالية قنا ذاكرة الجنوب بالمتحف القومي للحضارة، فيتو
 نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط فعالية ثقافية وفنية موسّعة بعنوان “قنا ذاكرة الجنوب” على مدار اليومين الماضيين، وذلك بالتعاون مع محافظة قنا ووحدة التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، وبمشاركة نخبة من الفنانين والحرفيين.

الفعاليات الثقافية والفنية بالمتحف القومي للحضارة المصرية

يأتي ذلك في إطار مبادرة “محافظات مصر” التي أطلقها  المتحف القومي للحضارة المصرية للتعريف بالهوية الحضارية والتراثية لمختلف المحافظات المصرية.

حضر الفعالية كل من: الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأوضح الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لـهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن هذه الفعالية تأتي استكمالًا لسلسلة مبادرة "محافظات مصر"، مؤكدًا أن محافظة قنا تزخر بتراث حضاري وثقافي متنوع يستحق التوثيق والاحتفاء، وأن هذه الأنشطة تسهم في تعزيز الانتماء الوطني، وتدعم جهود الترويج للسياحة الداخلية.

عرض صور فوتوغرافية لأبرز المعالم التراثية والتاريخية بمحافظة قنا

وتضمنت الفعالية باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، شملت معارض للحرف التقليدية مثل نسيج الفركه، والفخار، والجلود، والكليم اليدوي، والمشغولات النحاسية والحلي، إلى جانب ورش حيّة تفاعلية لنول الفركه ودولاب الفخار، التي أتاحت للزوار فرصة خوض تجربة عملية مباشرة.

كما عُرضت صور فوتوغرافية لأبرز المعالم التراثية والتاريخية بالمحافظة بعدسات الفنانين أحمد مصطفى وأحمد سعودي، بالإضافة إلى أفلام وثائقية تناولت معبد دندرة ومولد السيد عبد الرحيم القناوي.

كما شهدت الفعالية عروضًا حية للأزياء التقليدية القنائية، وتجربة تفاعلية للأكلات المحلية المميزة مثل العيش الشمسي، والعسل الأسود، والفايش، والفطير، والعجمية، التي لاقت إقبالًا واسعًا من الحضور.

وتكاملت الأنشطة مع عروض للفنون الشعبية التي أبرزت الطابع التراثي الأصيل لمحافظة قنا، فضلًا عن تقديم نماذج فنية لأدوات النسج ومظاهر الحياة والعمارة التقليدية.

واختُتمت الفعالية بتكريم المشاركين وتوزيع شهادات تقدير من المتحف القومي للحضارة المصرية، تقديرًا لدورهم البارز في إنجاح هذا الحدث الثقافي الذي يهدف إلى إبراز خصوصية قنا كأحد أهم روافد الهوية الحضارية المصرية.

