5 رحلات عمرة هدية من وزير الكهرباء للعاملين عقب نجاته من حادث الإسكندرية

قدم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، 5 رحلات عمرة هدية مجانية لـ 5 من العاملين المتميزين بالوزارة، وذلك بعد نجاته من الحادث التر تعرض له الاسبوع الماضي أثناء سفره إلي الاسكندرية لتفقد عدد من المشروعات هناك.

رحلات عمرة من وزير الكهرباء للعاملين

وشهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم احتفال النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة بالعامل المميز.

احتفال النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة بالعامل المميز

وشارك الدكتور عصمت، العاملين بشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء احتفالهم، الذى أقامته النقابة بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية، وقام بتكريم عدد من العاملين وتسليمهم شهادات التقدير والعمرات المجانية.

وحصر الاحتفالية كل من المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وهشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، وأعضاء مجلس النقابة والمكرمون وذويهم وعدد من قيادات قطاع الكهرباء.

وخلال الاحتفالية أشاد وزير الكهرباء بروح الأسرة الواحدة، والمعنويات المرتفعة، واهمية تقدير العامل الذى يتفانى فى عمله ويؤدي واجبه للحفاظ على استقرار الشبكة الموحدة وضمان استمرارية التيار الكهربائي ومجابهة الأحمال المرتفعة والزيادة فى استهلاك الكهرباء، ومعربا عن السعادة البالغة بالتواجد بين العاملين والتواصل المباشر معهم والتحاور حول مجمل الموضوعات والقضايا التى تشغلهم، فى إطار خطة العمل وتغيير نمط التشغيل، وخفض استخدام الوقود التقليدي، والاعتماد على الطاقات المتجددة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير وتحديث القطاع فى اطار رؤية الدولة وخطة التنمية المستدامة والاهتمام بالعنصر البشرى.

الزيارات الميدانية والجولات التفقدية لمواقع العمل

وقدم الدكتور محمود عصمت التهنئة للعاملين المكرمين، شارحا معايير التميز فى الأداء، والتى من بينها إعلاء قيمة العمل بروح الفريق، وتقديم المجموع على الفرد، والتفاني فى أداء المهام وتقديم الحلول المبتكرة، والقدوة الحسنة فى الاهتمام والتواصل مع المشتركين والحرص على مصلحة الشركة وصون المال العام.

وشدد حرصه على التواصل المباشر مع العاملين خلال الزيارات الميدانية والجولات التفقدية التى شملت كافة مواقع العمل التابعة، والاستماع اليهم، الأمر الذى انعكس على تحسين معدلات الأداء والالتزام بمعايير الجودة فى جميع القطاعات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء وغيرها من آليات التشغيل، وبدورهم، جدد العاملون تعهدهم بمواصلة البذل والعطاء والعمل فى اطار المسؤولية لتأمين الشبكة الكهربائية الموحدة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية وتوفير الكهرباء اللازمة لكافة الاستخدامات، لاسيما مشروعات إعادة البناء وخطة الدولة للتنمية المستدامة.

أكد الدكتور محمود عصمت أن العاملين فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، أحد أهم ركائز التطوير والنهوض بالقطاع وأن مهمتهم ودورهم حيوي ويمثل علامة هامة في الاقتصاد الوطني، موضحا دعم وإهتمام الدولة بكل مؤسساتها بالكوادر البشرية لتوفير كافة السبل من أجل تحسين ظروف العمل، وزيادة الإنتاج، بإعتبارهم مفتاح النجاح والتقدم، لاسيما قطاع الكهرباء الذى ينفذ سياسة لتوطين الصناعة والتكنولوجيا، موضحا أن تحقيق الأهداف يتطلب استمرار العمل بروح الفريق واستنهاض همم العاملين لتنفيذ خطة واضحة ومحددة وفقا لجداول زمنية معلنة فى ضوء إدارة رشيدة وتعظيم العوائد من الموارد والأصول المتاحة.

وأشار إلى الدعم والمتابعة المستمرة من قبل القيادة السياسية لقطاع الكهرباء والطاقة، موضحا خطة العمل الجارى تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات والمضى قدما فى اتجاه الشبكة الذكية، والعمل على دعم وتقوية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة من مشروعات الطاقة المتجددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.