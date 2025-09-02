للرحيل في سلام، تفاصيل مفاوضات الأهلي وريبيرو على قيمة الشرط الجزائي (فيديو)

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، مساء الإثنين، تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي مع مدرب فريق الكرة السابق، خوسيه ريبيرو، حول الشرط الجزائي للمدرب بعد توجيه الشكر له عقب الهزيمة من بيراميدز في الدوري الممتاز.

تفاصيل مفاوضات الشرط الجزائي بين الأهلي وريبيرو

وقال فايق خلال برنامج “الكورة مع فايق” المذاع على قناة “إم بي سي مصر 2”: “الصيغة التي تم الاتفاق عليها بين النادي الأهلي وخوسيه ريبيرو، هي الإعلان أن العلاقة انتهت بينهما بالتراضي”.

وأوضح فايق أن من حق خوسيه ريبيرو أخذ راتب 3 أشهر قيمة الشرط الجزائي، وفقا للعقد المبرم بينه وبين النادي الأهلي.

وأكد أن اتفاق الأهلي مع ريبيرو هو إخراج البيان بهذه الصيغة، والتفاوض بين محامي النادي ومحامي المدرب حول قيمة الشرط الجزائي الذي تصل قيمته إلى 480 ألف دولار.

وأضاف أن الأهلي يعرض على ريبيرو راتب شهر أو شهر ونصف كقيمة للشرط الجزائي بدلا من 3 أشهر، مشيرا إلى أنه لا توجد نقاط خلاف بينهما، والمدرب أبدى ترحيبا.

قناة الأهلي تكشف عن المدرب الأقرب لخلافة ريبيرو

وفي وقت سابق، كشفت قناة النادي الأهلي عن اقتراب عماد النحاس، من تولي مهمة القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشكل مؤقت خلال الفترة الحالية، وذلك بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو عن تدريب الفريق.

وأوضحت القناة أن مهمة النحاس ستكون لفترة قصيرة فقط، لحين استقرار الإدارة على التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، مشيرة إلى أن الأهلي لا ينوي الاستعجال في هذا الملف، كما لم يطرح خيار الاستعانة بمدرب مصري من أندية الدوري الممتاز بشكل مؤقت.

وأشارت إلى أن مجلس إدارة الأهلي يواصل دراسة عدد كبير من السير الذاتية لمدربين أجانب مطروحين على طاولة المفاوضات، تمهيدا لاختيار الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

