بعد تداول فيديو بالواقعة، ضبط شخصين اعتديا بسلاح أبيض على سائق "توك توك" بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى ظهر خلاله قيام شخصين بالاعتداء على آخر باستخدام أسلحة بيضاء، بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 أغسطس الجاري تلقى قسم الشرطة بلاغا بوقوع مشاجرة بين طرف أول سائق "توك توك" مصاب بجرح قطعى، وطرف ثان يضم نجار مسلح وعامل "لأحدهما معلومات جنائية" جميعهم مقيمين بدائرة القسم.

ونشبت المشاجرة إثر مشادة كلامية أثناء استقلال الأول مركبته بالمنطقة محل البلاغ، وتطورت لقيام الطرف الثانى بالتعدى عليه بالأسلحة البيضاء محدثين إصابته.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين وبحوزتهما 2 سلاح أبيض المستخدمان فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.