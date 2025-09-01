الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية: ضبط 8 أطنان دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء

الداخلية تواصل حملاتها
الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق

 واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، حملاتها المكثفة للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز المدعم والخبز الحر وبيعه بأعلى من السعر المقرر أو دون الإعلان عن الأسعار، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

ضبط 6 أشخاص بتهمة استغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالقاهرة

ضبط 4 عناصر جنائية بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

 وخلال 24 ساعة، أسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن عن ضبط عدد من القضايا التموينية المرتبطة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمخابز المدعمة، حيث تم ضبط 8 أطنان الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم قبل ترويجها في السوق السوداء.

 

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لإحكام الرقابة التموينية وضمان وصول الدقيق المدعم إلى مستحقيه، ومنع استغلال المواطنين أو الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استغلال المواطنين اسعار الخبز المدعم الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة التلاعب بأسعار الخبز الرقابة التموينيه الدقيق البلدي المدعم الدقيق المدعم

مواد متعلقة

ضبط 6 أشخاص بتهمة استغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالقاهرة

ضبط 4 عناصر جنائية بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

ضبط 114 ألف مخالفة مرورية و154 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

ضبط 1.250 مليون قرص مجهولة المصدر داخل مخزن أدوية بالنزهة

ضبط منتحل صفة موظف بالإسكندرية بتهمة النصب على سيدة واستيلائه على أموالها

الأمن يكشف ملابسات فيديو قيادة سيارة أجرة تحت تأثير المخدر فى البحيرة

ضبط عنصر جنائي شديد الخطورة بحوزته طن و445 كيلو جرام مخدرات بقيمة 46 مليون جنيه

الأكثر قراءة

أول تعليق من الزمالك على مشاجرة ليلة السقوط أمام دجلة

مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال

عباس شراقي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن مياه النيل

رسميًا، بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم

بعد تهريب 600 قطعة أثرية، حكم أمريكي بالسجن على طبيب مصري

مصدر بالأهلي: هذا المدرب هو الأقرب لخلافة ريبيرو

معك المال والسلطة ولاتزال وغدًا، رسالة قوية من باسم يوسف لـ إيلون ماسك لكراهيته للعرب

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم عن نظامي البكالوريا والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ولد الهدى (الحلقة التاسعة)، رسول الله كان أشجع الناس

مع بداية شهر سبتمبر، دعاء دخول أول الشهر الجديد

هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads