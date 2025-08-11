أسامة نبيه يكشف قائمة منتخب الشباب لمباراتي المغرب

كشف أسامة نبيه، المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 20 عاما قائمة اللاعبين لمباراتي المغرب الوديتين ضمن برنامج الاعداد لكأس العالم للشباب.

منتخب مصر للشباب

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كلا من..

ويستعد أحفاد الفراعنة لخوض نهائيات كأس العالم في تشيلي من ٢٧ سبتمبر إلى ١٩ أكتوبر القادمين.. ويلعب الفراعنة في المونديال ضمن المجموعة الأولى التي تضم تشيلي “المستضيف”، نيوزيلندا واليابان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.