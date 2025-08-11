الإثنين 11 أغسطس 2025
أسامة نبيه يكشف قائمة منتخب الشباب لمباراتي المغرب

أسامة نبيه، فيتو
كشف أسامة نبيه، المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 20 عاما قائمة اللاعبين لمباراتي المغرب الوديتين ضمن برنامج الاعداد لكأس العالم للشباب.

منتخب مصر للشباب

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كلا من..

ويستعد أحفاد الفراعنة لخوض نهائيات كأس العالم في تشيلي من ٢٧ سبتمبر إلى ١٩ أكتوبر القادمين.. ويلعب الفراعنة في المونديال ضمن المجموعة الأولى التي تضم تشيلي “المستضيف”، نيوزيلندا واليابان.

