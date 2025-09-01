الإثنين 01 سبتمبر 2025
محافظات

ربة منزل تحاول التخلص من حياتها في قنا

إسعاف، فيتو
 حاولت ربة منزل التخلص من حياتها، بعد تناولها مادة سامة مجهولة المصدر في قرية السمطا، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم إيداعها داخل العناية المركزة لسوء حالتها الصحية.

 

تفاصيل الواقعة بقنا

 البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بإصابة سيدة إثر تناولها مادة سامة في قرية السمطا بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة أ.، تبلغ من العمر 26 عامًا، تعاني من اضطراب نفسي، إثر تناولها مادة سامة للتخلص من حياتها، في قرية السمطا مركز دشنا.

 

تم نقل المصابة إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

 فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

