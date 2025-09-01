قنا تواصل حملاتها التفتيشية لمواجهة النفايات الطبية الخطرة بالمنشآت الخاصة

واصلت الأجهزة التنفيذية بـ محافظة قنا حملاتها المكثفة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، بالتنسيق بين الإدارة العامة لشئون البيئة برئاسة المهندسة أماني صلاح، وإدارات البيئة بمراكز قنا، قوص، نجع حمادي، وإدارة العلاج الحر، وإدارة النفايات الطبية الخطرة، بمديرية الصحة بقنا، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وحرصا على حماية الصحة العامة والبيئة.

الحملات التفتيشية بمحافظة قنا

حيث شهد شهر أغسطس الماضي تنفيذ عدد من الحملات التفتيشية التي استهدفت 18 منشأة طبية خاصة، وأسفرت عن تحرير 7 محاضر مخالفات بيئية، وإصدار 9 إنذارات مع منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، بالإضافة إلى غلق وتشميع معملين للتحاليل الطبية لمخالفتهم الاشتراطات البيئية والصحية.

وكشفت الحملات عن جملة من المخالفات أبرزها عدم تخصيص غرف لتجميع النفايات الطبية، وعدم التعاقد مع مديرية الصحة للتخلص الآمن منها، التخزين غير الآمن للنفايات، وعدم الفصل السليم للنفايات الطبية الخطرة، إلى جانب مخالفات أخرى تتعلق بعدم الالتزام ببرامج مكافحة العدوى والشروط الصحية المقررة.

وتم التنسيق مع مديرية الصحة لإصدار قرارات غلق بحق المنشآت المخالفة، مع استمرار المتابعة الميدانية لحين توفيق أوضاع باقي المنشآت.

وفي هذا السياق، تهيب محافظة قنا بمسؤولي المنشآت الطبية الخاصة سرعة الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية والصحية، مشيرة إلى أنه تم اعتماد شركة النورس اعتبارًا من أول أغسطس 2025 كجهة رسمية لنقل النفايات الطبية الخطرة من المنشآت الخاصة بمراكز ( نقادة – الوقف – أبوتشت – فرشوط – نجع حمادي )، فيما تتولى مديرية الشؤون الصحية بقنا مسؤولية جمع ونقل النفايات الطبية بمراكز ( قنا – قوص – قفط ).

وأكدت المحافظة على ضرورة التزام جميع المنشآت الطبية بالتعاقد مع الجهات المختصة والالتزام التام بالمعايير الصحية والبيئية، حفاظًا على سلامة المواطنين وصونا للبيئة.

