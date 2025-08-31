الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا يبحث آليات تطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم الأحد، بهاء الدين أحمد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة الجديد بالمحافظة، لبحث آليات رفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، وتعظيم الاستفادة من الأصول بما يحقق عائدًا استثماريًا يخدم أبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور عبده محمود وكيل المديرية للرياضة، وهاني محمد وكيل المديرية للشباب.

وخلال اللقاء، هنأ المحافظ وكيل الوزارة على توليه منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدًا دعمه الكامل لخطط الوزارة بالمحافظة.

كما وجه برفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، وتفعيل الأنشطة الرياضية داخلها، إلى جانب الاهتمام بتنظيم المبادرات والفعاليات والمهرجانات الرياضية، وتفعيل دوري المدارس، بما يسهم في اكتشاف المواهب وصقل مهارات الشباب.

تفعيل دوري المدارس بقنا

وطالب المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تجديد حمام السباحة بمركز شباب مدينة قنا، واستكمال أعمال الصيانة بالصالة المغطاة بنادي البحر، وحل المشكلات الخاصة باستاد نجع حمادي الرياضي، لتجهيزه وفق المعايير التي تؤهله لاستضافة البطولات الرياضية المحلية والدولية، بما يدعم خطة المحافظة في الترويج للسياحة الرياضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبد الحليم الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا قنا مركز شباب مدينة قنا نجع حمادي وكيل وزارة الشباب والرياضة

مواد متعلقة

محافظ قنا يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة قنا

نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية بأبوتشت

محافظ قنا يعتمد المخطط التفصيلي لتطوير منطقتي الحميدات والمعنا

نجاح جراحة معقدة لمريضة أورام بمستشفى قنا العام

الأكثر قراءة

الضابط "شهبور" ينهي أسطورة "بلطجي كعبيش" في مواجهة الأسلحة البيضاء والبدلة الميري

فصل نهائي لـ رئيس قطار وكمساري من الخدمة بعد تركهما الرحلة في محطة المراغة

الممثل العالمي مينا مسعود يحتفل بزفافه علي الهندية إميلي شاه (فيديو)

تحرك برلماني بشأن إقرار مبدأ المعاملة بالمثل مع السفارات الأجنبية في مصر

بالأسماء، مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في انفجار خط غاز بالإسماعيلية

بعد توقف المفاوضات مع علي ماهر، من هو المدرب الأقرب لخلافة ريبيرو في الأهلي؟

توقف مفاجئ في مفاوضات الأهلي مع علي ماهر، تفاصيل

وفاة حفيدة محمد علي باشا، قصة رحيل جيدة هانم ابنة أسطورة القصر والصحراء في صمت

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد اتهامهم بنشر فيديوهات خادشة، حكم نشر "البلوجر" مقاطع غير أخلاقية

هل يجوز الصلاة بالمكياج؟ أمين الفتوى يجيب

من قصص القرآن الكريم، يونس بن متى مع أهل نينوى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads