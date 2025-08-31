محافظ قنا يبحث آليات تطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم الأحد، بهاء الدين أحمد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة الجديد بالمحافظة، لبحث آليات رفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، وتعظيم الاستفادة من الأصول بما يحقق عائدًا استثماريًا يخدم أبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور عبده محمود وكيل المديرية للرياضة، وهاني محمد وكيل المديرية للشباب.

وخلال اللقاء، هنأ المحافظ وكيل الوزارة على توليه منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدًا دعمه الكامل لخطط الوزارة بالمحافظة.

كما وجه برفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، وتفعيل الأنشطة الرياضية داخلها، إلى جانب الاهتمام بتنظيم المبادرات والفعاليات والمهرجانات الرياضية، وتفعيل دوري المدارس، بما يسهم في اكتشاف المواهب وصقل مهارات الشباب.

تفعيل دوري المدارس بقنا

وطالب المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تجديد حمام السباحة بمركز شباب مدينة قنا، واستكمال أعمال الصيانة بالصالة المغطاة بنادي البحر، وحل المشكلات الخاصة باستاد نجع حمادي الرياضي، لتجهيزه وفق المعايير التي تؤهله لاستضافة البطولات الرياضية المحلية والدولية، بما يدعم خطة المحافظة في الترويج للسياحة الرياضية.

