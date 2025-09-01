محافظ قنا يتابع تنفيذ مشروع المنطقة الحرفية بالترامسة ويدعو لجذب مطورين صناعيين

استقبل الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، المهندس تيسير خاطر، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، لمناقشة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع المنطقة الحرفية بمنطقة الترامسة، وذلك في إطار حرص المحافظة على متابعة المشروعات القومية التي تسهم في تعزيز البنية التحتية ودعم التنمية الاقتصادية.

حضر اللقاء الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أسامة شكري، رئيس قطاع المشروعات الصناعية، والمهندس أسامة السيد، مدير أعمال الكهروميكانيك بالجهاز التنفيذي، والمهندس أحمد صفوت، مدير المشروعات بالجهاز التنفيذي، إلى جانب أعضاء فريق شركة الصعيد للمقاولات، وعدد من رؤساء القطاعات الخدمية والقيادات التنفيذية المعنية.

المرافق العامة بمحافظة قنا

وخلال اللقاء، قدم المهندس أسامة شكري عرضا توضيحيا تناول نسب الإنجاز بالمرحلة الأولى، موضحا أنها بلغت نحو 80%، مع استعراض أبرز التحديات المرتبطة بأعمال المرافق والخدمات، والتي تشمل قطاعات الكهرباء، والطرق والكباري، والمياه، والصرف الصحي، والغاز، والحماية المدنية.

ومن جانبه أكد محافظ قنا ضرورة تسريع وتيرة العمل وتذليل جميع العقبات الفنية لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية لدعم الأنشطة الحرفية والصناعية بالمحافظة.

كما وجه محافظ قنا، بإعداد خطة تسويقية متكاملة للمنطقة عقب الانتهاء من الأعمال الإنشائية، بهدف جذب مطورين صناعيين يتولون إدارة وتشغيل المنطقة بما يمنع تحولها إلى تجمعات عشوائية، على أن يتم طرح كراسات الشروط الخاصة بذلك مطلع نوفمبر المقبل.

وأوضح المحافظ أن المشروع يضم عددا من المكونات الأساسية، من بينها مبنى إداري، ومسجد، ونقطة شرطة، ونقطة إسعاف، وغرف خدمية، وسبع غرف للأمن، بالإضافة إلى سور خارجي، بإجمالي تكلفة استثمارية تقدر بنحو 412 مليون جنيه.

وأضاف أن المنطقة الحرفية تستهدف إقامة مجتمع متكامل يراعي المعايير البيئية وأسس الأمن والسلامة المهنية، في موقع استراتيجي بالظهير الصحراوي لقرية الترامسة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويفتح آفاقا جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وفي ختام اللقاء، شدد محافظ قنا على أهمية رفع معدلات التنفيذ بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يضمن سرعة إنجاز المشروع وتحقيق أهدافه التنموية.

