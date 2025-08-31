الأحد 31 أغسطس 2025
المسكنات بها سم قاتل، الصحة العالمية تحذر من المورفين والفنتانيل والترامادول

تنظم الصحة العالمية  في اليوم الـ 31 أغسطس من كل عام اليوم العالمي للتوعية بخطورة الجرعة الزائدة  والذي يسلط الضوء على مشكلة صحية مرتبطة بتعاطي المخدرات، حيث تعد الجرعة المفرطة السبب الرئيسي للوفاة التي يمكن تفاديها في صفوف متعاطي المخدرات عن طريق الحقن.

إساءة استعمال المواد الأفيونية 

أكدت منظمة الصحة العالمية  أن إساءة استعمال المواد الأفيونية  التي تستخدم على نطاق واسع كمسكنات للألم مثل المورفين، الفنتانيل، والترامادول أو الاستعمال طويل الأمد لها، قد يقود في كثير من الحالات إلى إدمان الأفيون وما يرتبط به من مخاطر جسيمة على الصحة والحياة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية أن أبرز عوامل الخطر التي تزيد احتمالات التعرض لجرعة زائدة من الأفيونيات تتضمن:

١- تناول المواد الأفيونية دون إشراف طبي متخصص

٢-استخدام جرعات عالية تتجاوز الحدود الموصى بها

٣-العودة للتعاطي بعد فترة من الامتناع، حيث يفقد الجسم قدرته على التحمل تدريجيًا

٤-التعاطي عن طريق الحقن، وهو من أكثر الوسائل خطورة

٥-الإصابة بأمراض مزمنة أو حالات طبية متزامنة

٦-الجمع بين الأفيونيات وأدوية أو مواد أخرى تزيد من التأثير المثبط للجهاز التنفسي

وقالت منظمة الصحة العالمية أنه  تكمن خطورة الجرعة المفرطة في تأثير الأفيونيات المباشر على أجزاء حساسة من الدماغ مسؤولة عن تنظيم التنفس، وهو ما قد يؤدي إلى توقف التنفس والوفاة إذا لم يتم التدخل بشكل عاجل.

أعراض الجرعة الزائدة من الأدوية 

وأشارت ان هناك أعراض  لحالة الجرعة المفرطة، أبرزها:
١-  ضيق شديد في حدقة العين حدقة تشبه ثقب الإبرة


٢- فقدان الوعي أو صعوبة إيقاظ الشخص
٣- بطء التنفس أو ضحالته بشكل خطير
٤- شحوب الجلد وبرودته
٥- ازرقاق الشفاه والأطراف
٦- صدور صوت شخير أو تنفس خشن غير طبيعي

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه رغم توافر تدخلات علاجية فعالة لإدمان الأفيون تساعد على تقليل خطر الجرعة المفرطة وإنقاذ الأرواح، إلا أن الإحصاءات تشير إلى أن أقل من 10% من الأشخاص المحتاجين إليها يتلقون العلاج اللازم، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى زيادة الوعي المجتمعي وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية.

وأكدت الصحة العالمية إن إحياء هذا اليوم لا يقتصر فقط على التذكير بخطورة الجرعة المفرطة، بل يمثل دعوة مفتوحة لتكثيف الجهود الطبية والمجتمعية من أجل إنقاذ الأرواح والحد من الوفيات الناجمة عن تعاطي الأفيونيات.

