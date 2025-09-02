مستند يكشف إهدار المال العام في التعاون للبترول بقرار كارثي لـ مجلس الإدارة

صرف مليار و 200 الف للمتعهدين من ودائع الشركة

حصلت فيتو علي مستندات تثبت تمرير وتعديل لائحة التسويق الداخلي، لتحويل نظام التأمين النقدي للمحطات من النظام الشهري إلى السنوي، والذي يعد من أخطر قرارات شركة التعاون للبترول،

وصدر القرار بالتمرير وليس عبر اجتماع رسمي، مما نتج عنه صرف التأمين لأكثر من 1200 محطة دفعة واحدة، بحد أدنى مليون جنيه لكل محطة، وبذلك دفعت الشركة ما يزيد على مليار و200 مليون جنيه وربما مليارات أخرى.

هذا القرار حرم خزينة الشركة من أموال ضخمة كانت تدخل من عوائد هذه المبالغ، بما يمثل صورة من صور إهدار المال العام، بالإضافة إلى أن القرار ألغى حق التعاون للبترول في الرقابة الشهرية على المحطات، حيث كان النظام السابق يسمح بإغلاق الحسابات شهريًا ومتابعة المتعثرين أولًا بأول، بينما النظام الجديد جعل المراجعة سنوية، وهو ما يفتح الباب لتراكم المديونيات والتلاعب من قبل بعض المتعهدين.

وتسبب القرار أيضًا في تراجع العوائد البنكية لشركة التعاون للبترول، وهي واحدة من كبريات شركات القطاع العام بقطاع البترول، نتيجة سحب المبالغ الطائلة التي صُرفت للمتعهدين وكانت مودعة كودائع نقدية أو بخطابات ضمان لصالح الشركة في عدة بنوك بعوائد مرتفعة.

وكانت هذه الأموال تدر أرباحًا سنوية ضخمة تُستخدم في تطوير مواقع ومناطق التعاون للبترول، إلا أن صرفها أدى إلى فقدان الشركة مبالغ كبيرة من السيولة وخسارة العائد البنكي الثابت من هذه الودائع.

وأشار مصدر مطلع بشركة التعاون للبترول لـ"فيتو"، إلى أن القرار الصادر عن مجلس الإدارة ويسير على نهجه رئيس الشركة الحالي، قرار غير مدروس ووصفه بالخطير، حيث تسبب في ضياع مليارات الجنيهات على الشركة.

وأضاف: لو افترضنا أن الشركة كانت تحتفظ بمبلغ لا يقل عن 1.5 – 2 مليار جنيه كودائع متعهدين في البنوك، وبسعر فائدة 15% على الأقل، كان يمكن أن تحقق الشركة 300 مليون جنيه أرباحا سنوية، كان من الممكن استغلالها في تطوير المحطات المتهالكة.

وطالب المصدر بتدخل عاجل من وزير البترول للتحقيق في تمرير القرار ومراجعة الأثر المالي للعوائد البنكية المفقودة.

