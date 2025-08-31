مصادر تكشف تفاصيل حادث انفجار خط الغاز بالإسماعيلية

علقت مصادر مطلعة بوزارة البترول على حادث انفجار خط الغاز بمحافظة الإسماعيلية، قائلة: إنه تم السيطرة الكاملة على تسرب الغاز داخل إحدى مجمعات البلوف وإغلاق مصدره، وذلك بعد تدخل فرق الحماية المدنية.

وأكدت المصادر لـ “فيتو” أنه تم تشكيل غرفة عمليات بوزارة البترول لمتابعة الحادث واشار المصدر ان الحادث تابع لشركة جاسكو.

وكشف المصدر أن الانفجار حدث دون اشتعال بأحد خطوط الغاز (خط غاز نيتروچين) بمنطقة أبو سلطان، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: وليد محمد أبو الوفا، 30 عامًا، مقيم بالسويس، ويعاني من كسر جزئي بأصابع اليد اليمنى، وجروح وكدمات بالوجه، محمد عسران جمعة علي، 42 عامًا، مقيم بالسويس، وأصيب بكدمات وسحجات بالذراعين، وجروح بالوجه، السيد يحيى فتحي، 42 عامًا، من سكان البساتين بمحافظة القاهرة، تعرض لاشتباه كسر بالساق اليسرى، عبدالله سعد إبراهيم، 30 عامًا، مقيم بالسويس، أصيب بـسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمد السيد محمد علي، 36 عامًا، من السويس، يعاني من حروق من الدرجة الثانية بالوجه والذراعين بنسبة 80%، محمد أمل محمد عبد اللطيف، 37 عامًا، مقيم بالسويس، تعرض لصدمة عصبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.